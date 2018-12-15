مشار يطالب شعب جنوب السودان بالمصالحة وبناء دولة واحدة

جوبا 15 ديسمبر 2018- دعا زعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان، رياك مشار، شعب جنوب السودان للبدء في عملية المصالحة في البلاد، مؤكداً أنها الخطوة الأولى نحو بناء دولة ديمقراطية ومزدهرة.
- رياك مشار
وجدد مشار دعوته إلى المصالحة الوطنية في بيان صدر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لمذبحة جوبا في 15 ديسمبر 2013، حيث قُتل آلاف المدنيين في جوبا بعد اشتباكات بين عناصر عسكرية تدعم الرئيس سلفا كير وأخرى تدعم نائبه حينها مشار.
وقال "تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار الشعب لبدء عملية المصالحة فيما بينهم حتى يتمكنوا من العيش في سلام ووئام كشعب واحد في أمة واحدة بعقد اجتماعي واحد يقودنا جميعًا لبناء دولة فدرالية ومزدهرة".
وأضاف أنه يجب على المواطنين الآن تبني اتفاقية السلام المنشطة مع التأكيد على أنه مختلف عن اتفاقية أغسطس 2015 لأنه يترجم إرادتهم، وزاد "من الواضح أن اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان سيتم تنفيذها لأنه مبارك من قبل شعب جنوب السودان ".
وأكد مشار كذلك على أن العدالة ستتحقق حالما يتم إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية كما هو منصوص عليها في اتفاقية السلام.
وزاد " يجب تعويض الضحايا الذين فقدوا أحباءهم أو ممتلكاتهم. وفي الواقع سيصبح الإفلات من العقاب والخروج على القانون ممارسة من الماضي وتسود سيادة القانون".
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