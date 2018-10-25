مشار يطلب إجراءات لبناء الثقة قبل المشاركة في احتفالات جوبا

جوبا 25 أكتوبر 2018- دعا زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار ، الرئيس سالفا كير لاتخاذ ثلاثة إجراءات تضمن بناء الثقة قبل موعد الاحتفال بالسلام المقرر في 30 أكتوبر الجاري.

سلفا كير ومشار بحثا السبت في الخرطوم تنفيذ اتفاق السلام (سونا)

وبعث مشار برسالة الى كير في 21 أكتوبر اطلعت عليها (سودان تربيون) رحب فيها بالدعوة المكتوبة التي تلقاها للمشاركة في الاحتفال، مذكرا بانه رحب قبلها بالدعوة الشفهية التي تلقاها في 22 سبتمبر عندما التقيا في الخرطوم بعد 10 أيام من توقيع اتفاق السلام المنشط.

وطالب زعيم التمرد مجددا بإطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين وكذلك أسرى الحرب، ورفع حالة الطوارئ وانهاء الحظر المفروض على أنشطة جميع الأحزاب السياسية المعارضة.

وكان مشار نقل الى لجنة تنفيذ الاتفاقية للمرحلة ما قبل الانتقالية التي التقاها في الخرطوم الثلاثاء مشاركته في الاحتفال وأكد على أنه يهدف إلى خلق مناخ مناسب لتنفيذ السلام، وأن مطالبه تلك ترمي لتحقيق ذات الهدف.

وكتب في رسالته الى كير "ان تلك الخطوات ستخلق بيئة مواتية لقيام آليات تنفيذ السلام بالعمل بحرية من جوبا ايضا".

ولم تتمكن مصادر مختلفة قريبة من الملف في الجانبين من تأكيد تلقي مشار تأكيدات من جوبا بشأن مطالبه.

وخلال لقائه لجنة تنفيذ الاتفاقية للمرحلة ما قبل الانتقالية قال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان إن "اتفاقية السلام المنشطة تعد الفرصة الأخيرة للقادة السياسيين للقيام بدورهم الوطني لمنع انهيار البلاد".