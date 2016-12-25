مشار يناشد المجتمع الدولي لمراجعة اتفاق السلام

جوبا 25 ديسمبر 2016 - ناشد نائب الرئيس السابق وزعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بدء عملية سياسية جديدة لمراجعة اتفاقية السلام الموقعة بينه والرئيس سلفاكير 2015، متجاهلاً في الوقت ذاته دعوة الحوار الوطني التي أطلقتها حكومة جوبا الأسبوع الماضي.
- سلفا كير ومشار في مؤتمر صحفي بجوبا عقب اطلاق النار قرب قصر الرئاسة ـ الجمعة 8 يوليو 2016 (وكالات)
وفي رسالة بمناسبة عيد الميلاد بعث بها إلى شعب جنوب السودان السبت، قال مشار آن آمال الشعب بإحلال السلام قد "تبخرت" بسبب الاشتباكات التي اندلعت في 8 يوليو في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، متهماً القوات الحكومية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في البلاد.
ورفض مشار في رسالته الدعوة للحوار الوطني التي أطلقها سلفاكير في 14 ديسمبر، وعدها محاولة لصرف الانتباه عن " الإبادة الجماعية الجارية" ضد شعب جنوب السودان وخاصة في الاستوائية الكبرى وبحر الغزال وولاية الوحدة.
ودعا قائد التمرد الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي لدعم عملية سياسية جديدة لإنهاء الحرب ووقف الإبادة الجماعية، وأردف " يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عملية سياسية حيث يمكن إعادة النظر في اتفاق السلام" مضيفا أن إحياء الاتفاق سيوفر خارطة طريق لحوار وطني يجري في بيئة مستقرة وسلمية.
وانزلق جنوب السودان الى أعمال عنف دموية في ديسمبر 2013 عندما اشتبكت القوات الموالية للرئيس سلفاكير مع القوات التابعة لمشار في العاصمة جوبا مما خلف مئات القتلى وتشريد الآلاف.
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