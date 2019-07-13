مشار يوافق على مقابلة سلفا كير في جنوب السودان

جوبا 13 يوليو 2019- وافق زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار على عقد اجتماع مباشر مع الرئيس سلفا كير، وهي خطوة يمكن أن تنشط المحادثات المتأخرة بشأن حكومة البلاد الذي مزقته الحرب الأهلية.

سلفا كير ومشار بحثا السبت في الخرطوم تنفيذ اتفاق السلام (سونا)

وفي رسالة بتاريخ 8 يوليو معنونه إلى مستشار الأمن للرئيس كير، توت جاتلواك، قال مشار إنه مستعد للتحدث مع الرئيس طالما أنه يستطيع التحرك بحرية في جنوب السودان.

وبحسب (صوت أمريكا) فإن مشار قال في رسالته إنه سيلتقي كير لمناقشة تحديات تنفيذ أنشطة الفترة قبل المرحلة الانتقالية على اعتبار أن الأشهر الأخيرة مرت "دون تقدم كبير".

وحث زعيم التمرد السابق الرئيس كير على "تقديم طلب خاص" إلى المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم لنقله إلى جوبا والعودة إلى الخرطوم بعد المحادثات.

من جانبه قال مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار، ستيفن كوول، إن مشار يجب أن يكون قادرًا على الذهاب إلى أي مكان يريد بمجرد وصوله إلى جنوب السودان، وأضاف "لقد كنا نطالب كحزب بأنه يُطلق سراح رئيسنا للمشاركة جسديًا في نشر السلام ".

ولفت كوول إلى إن الزعيمين سيبحثان كيفية التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية الأساسية التي تأخرت عن الموعد المحدد لها.