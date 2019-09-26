مشاورات بين السلطات المصرية و(الشعبية) برئاسة الحلو حول السلام في السودان

الخرطوم 26 سبتمبر ٢٠١٩ - أجرى وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو، مشاورات مع السلطات المصرية حول تحقيق السلام في السودان عبر المفاوضات مع الحكومة الانتقالية التي ينتظر أن تنطلق منتصف أكتوبر المقبل.

عبد العزيز الحلو

ويزور القاهرة هذه الأيام وفد رفيع المستوى من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بقيادة نائب الرئيس جوزيف تكا علي، ونائب القائد العام للجيش الشعبي، بهدف التشاور حول جهود تحقيق السلام في السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، الجاك محمود في بيان اطلعت عليه "سودان تربيون" الخميس ان الوفد وصل القاهرة الإثنين الماضي وتوجه إلى "العين السخنة" السياحية وانخرط في لقاءات واجتماعات تشاورية مهمة مع ممثلي الحكومة المصرية حول جهود تحقيق السلام في السودان.

وأضاف "أمن الطرفان على ضرورة الانفتاح والتواصل لبناء علاقة استراتيجية بين الطرفين، كما أمنا على ضرورة اضطلاع مصر من واقع ثقلها الإقليمي والدولي، ومن منطلق حرصها على وحدة واستقرار السودان دولة وشعبا بدور داعم لجهود تحقيق السلام في السودان".

وأوضح البيان أن الجانب المصري أكد تأييده لوساطة الرئيس سلفا كير ميارديت ودعمه غير المحدود لمنبر جوبا التفاوضي متى طلب منه ذلك.

وتتمسك مجموعة الحلو بأن تنعقد جولة المفاوضات المقبلة مع الحكومة السودانية في عاصمة جنوب السودان، بينما تقترح قيادات الجبهة الثورية عواصم اخرى بينها القاهرة أو أبوظبي.

وضم وفد الحركة الشعبية كل من عمار آمون دلدوم، السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، ورئيس وفد التفاوض، وكوكو محمد جقدول -عضو المكتب السياسي والقيادي، ومقرر وفد التفاوض، بجانب سيلا موسي كنجي، عضو المكتب السياسي والقيادي، وعضو وفد التفاوض، إضافة إلى الجاك محمود أحمد الجاك، عضو مجلس التحرير القومي، الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض.