مشاورات بين المهدي والدقير بشأن التنسيق وتفعيل المقاومة

الخرطوم 30 مايو 2018- عقد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي اجتماعا برئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بالقاهرة الأربعاء بحثا خلاله تنسيق المواقف على مستوى الحزبين وتحالف (نداء السودان)، وكيفية تفعيل المقاومة ضد النظام الحاكم.

الصادق المهدي وعمر الدقير بالقاهرة ـ الإثنين 14 مارس 2016 (صورة لسودان تربيون)

وأنهى تحالف (نداء السودان) الذي يرأسه المهدي، يوم الأحد اجتماعات مكثفة بالعاصمة الفرنسية باريس ناقشت التطورات السياسية والقضايا الداخلية الخاصة بالتحالف.

وحالت وعكة صحية دون مواصلة عمر الدقير رحلته الى باريس واضطر للبقاء في القاهرة، وناب عنه في تلك الاجتماعات الأمين العام لمكتب الخارج بالحزب حمزة فاروق.

وأوضح الدقير في تصريح نقلته صفحة الحزب الرسمية على (فيس بوك) إن اللقاء مع المهدي بحث نتائج اجتماعات باريس، و"تطورات الأوضاع في السودان، وآفاق العمل المشترك بين المؤتمر السوداني وحزب الأمة القومي ثنائيا وعلى مستوى التحالفات القائمة".

وأفاد أن اللقاء مع المهدي يأتي أيضا في إطار "العلاقة الممتازة التي تربط الحزبين، وأن باب الحوار والتفاكر مفتوح على مصراعيه بالخرطوم وخارج السودان".

وتابع " لدى حزب المؤتمر السوداني رؤية حول تفعيل خيارات المقاومة وتعزيزها واستثمار كافة الفرص المتاحة وهو يعمل على مناقشة رؤية وأفكار الحزب مع الشركاء والحلفاء ويتطلع إلى تحقيق قاعدة توافق كبيرة على مستقبل المقاومة وواقعها".

وتشير (سودان تربيون) الى أن اجتماع التحالف المعارض في باريس أقر ضمن هيكلته الجديدة تنصيب الدقير رئيسا لأحزاب (نداء السودان) في الداخل.

وينشط المؤتمر السوداني دون سواه من قوى المعارضة في حملات توعية وتحريض جماهيرية يومية، يدعو خلالها منسوبيه السودانيين لمقاومة النظام ورفض الوضع الاقتصادي المأزوم وذلك عبر مخاطبات جماهيرية في المناطق العامة وتوزيع ملصقات.

ونفذ الحزب مؤخرا حملة واسعة تحت عنوان " أزمة وقود أم أزمة وطن" وزع خلالها مئات الأوراق المتضمنة شرحا مفصلا لأسباب شح الوقود في البلاد، وعزاها للفساد وغياب الشفافية وانعدام الاستراتيجيات من المخططين ومتخذي القرار.