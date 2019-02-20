مشاورات بين فرقاء أفريقيا الوسطي لتكوين حكومة انتقالية

الخرطوم 20 فبراير 2019- أعلنت الوساطة السودانية لمفاوضات أفريقيا الوسطي، عن مشاورات بين رئيس أفريقيا الوسطي والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والاتحاد الإفريقي لتكوين حكومة انتقالية خلال الشهرين القادمين.

خارطة لجمهورية أفريقيا الوسطى

وستمهد الحكومة الانتقالية حال تكوينها لإجراء انتخابات على كافة المستويات.

وقال ممثل السودان في مفاوضات أفريقيا الوسطى عطا المنان بخيت للمركز السوداني للخدمات الصحفية الأربعاء إن الحكومة الانتقالية في بانغي مدتها عام ونصف تستكمل فترة الحكومة الحالية قبل قيام انتخابات يشارك فيها جميع أبناء أفريقيا الوسطي من الأحزاب والحركات وقوي المجتمع المدني.

ووقعت حكومة بانغي و14 من الحركات المسلحة في هذا البلد على اتفاق سلام في الخرطوم تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبتسهيل من الحكومة السودانية التي رعت الجولة الأخيرة من التفاوض.

وتوقع بخيت أن تدفع القوي السياسية والفصائل المسلحة برؤيتها ومقترحاتها بشأن قسمة السلطة والثروة وإدماج القوات في جيش وطني واحد.

وأفاد أن الشعب الأفرو أوسطي متفائل بمرحلة جديدة بعد أن تحقق السلام علي أرض الواقع.