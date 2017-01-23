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اجتماعات لنواب (الاتحادي الأصل) استعدادا للحكومة الجديدة

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الخرطوم 23 يناير 2017 ـ ينخرط نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في البرلمان السوداني والمجالس التشريعية بالولايات، في مشاورات مكثفة استعدادا لحكومة "الوفاق الوطني" المنتظر تشكيلها في فبراير القادم.

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الميرغني ونجله الحسن محاطين بعدد من أنصار الحزب

ويشارك الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني في الحكومة الحالية، كما انخرط في تسويق مبادرة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير 2014.

وطالب القيادي بالحزب، نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، محمد هاشم عمر باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين، تماشيا مع مرحلة ما بعد الحوار الوطني، وناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لحسم هذا الملف.

وكشف عمر في تصريح لـ "سودان تربيون" أن ممثلي الاتحادي الأصل في الجهاز التشريعي يعقدون اجتماعات مكثفة بشأن حكومة الوفاق الوطني والمهام التي سيطلع بها نواب الحزب في كل ولايات البلاد وفقا لتوجيهات رئيس الحزب المكلف محمد الحسن الميرغني.

وقال إنه "تم طرح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على خارطة عمل عميقة وشجاعة والتأكيد على إنفاذ جوهر الوفاق الوطني بالتصدي الأمين والشجاع لجذور الأزمة السودانية".

ونصح محمد هاشم عمر بأن يكون تشكيل الحكومة القادمة بمعيار تلبية مطالب السودانيين من غير تفريط أو انتقاص في مطلب ارتجوه.

وكان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، قد شكل في 8 يناير الحالي لجنة للتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم حول ترتيبات المرحلة الجديدة بالبلاد.

وأكد عمر أن الاتحادي الأصل سيعمل على الدفع باكمال اللبنات المنتظرة للوفاق الوطني الشامل، قائلا "إن على الحكومة والمعارضة ممارسة ضبط النفس والنقد الذاتي في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية العليا لبلادنا وشعبنا".

وتابع "هذا يتطلب أعلى درجات التنازل بصدق في سبيل الوطن وخلاص الشعب من المعاناة التي طال مداها".



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