مشاورات حول تفعيل تجارة الحدود مع مصر وليبيا

الخرطوم 23 أبريل 2018- بحث وزير التجارة السوداني حاتم السر مع والى شمال كردفان أحمد هارون تفعيل تجارة الحدود مع دولتي مصر وليبيا.
- هارون والسر ناقشا تفعيل تجارة الحدود
وأفاد تصريح صحفي لوزارة التجارة الإثنين أن اللقاء وضع مسارات لتفعيل تجارة الحدود من خلال معبر (حمرة الشيخ) لاستئناف التبادل التجاري مع دولتي ليبيا ومصر عملا بتوجيهات الرئيس عمر البشير وموجهات الحوار الوطني الداعية لوضع أولوية لتجارة الحدود.
ومعبر (حمرة الشيخ) كان يستخدم قديماً في تجارة الماشية من كردفان الى دولتي ليبيا ومصر.
وأكد حاتم السر حرص وزارته على تفعيل تجارة الحدود للحد من التهريب وتوفير السلع الأساسية للولايات لخلق توازن في الأسواق الداخلية للولايات الحدودية.
وأشار الوزير الى زيارة يعتزمها لمنفذ (حمرة الشيخ) مع جهات الاختصاص من الجمارك والمواصفات والبنك المركزي واتحاد أصحاب العمل والأمن الاقتصادي لاستئناف العمل التجاري والوقوف ميدانياً على مسارات العمل وانسياب السلع.
أخر الآراء"فيل" الروات (2+2) 2018-04-23 11:11:02 السر سيد أحمد تعتبر قضية أمن الطاقة من القضايا المحورية التي ترتبط بالأمن القومي لكل بلد، سواء من ناحية تأمين الامدادات لضمان استمرار الحياة في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو تنويع مصادر الامدادات (...)
ونواصل بدون فاصل 2018-04-23 11:09:10 كتب : د. عبد اللطيف البوني (1 ) أخشى ما أخشاه أن تنطبق علينا قصة بخيت الذي رأى هلال رمضان؛ فزغردت له النساء وبشر فيه الرجال، فاهتاج وأعاد النظر الي السماء وقال لسامعيه (على الطلاق هاداك هلال تاني) أو ذلك الأحمق الذي (...)
بيزنس إذ بيزنس 2018-04-23 11:06:30 كتب: د.عبد اللطيف البوني Business is Business (1) تقيم أصول مشروع الجزيرة بما يفوق المائة مليار دولار، هذا بعد تلك التي (لحقت أمات طه) بعد قانون 2005م، مع أن ذلك القانون بريء من تلك (البرشتة)، لكن الجماعة بعينهم (...)
المزيد