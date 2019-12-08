 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2019

مشاورات مكثفة في الخرطوم استباقا لمفاوضات السلام ومناوي يصل جوبا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 ديسمبر 2019- أجرت قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، المتواجدة في الخرطوم مباحثات استباقية لجولة مفاوضات السلام المرتقب انطلاقها الثلاثاء بجوبا التي وصلها الأحد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

JPEG - 74.7 كيلوبايت
عرمان ومرافقيه في مطار الخرطوم وسط استقبال قيادات بـ"الثورية"ومجلس السيادة. الاثنين 2 ديسمبر 2019

وأفاد المتحدث باسم الحركة بدر الدين موسى في تصريح الأحد أن الوفد الذي يقوده نائب الرئيس ياسر عرمان، عقد سلسلة من الاجتماعات شملت قيادات الجبهة الثورية السودانية، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان.

وناقشت الاجتماعات الاستعدادات لإنجاح مفاوضات جوبا وإطلاق سراح ما تبقى من الاسرى واقامة المفاوضات على اساس الشراكة والعمل المشترك بين كافة مكونات السلطة الانتقالية.

وأفاد موسى أن الوفد التقى كذلك رئيس الوفد الحكومي محمد حمدان دقلو حميدتي وبحث معه التحضيرات لاجتماع جوبا وضرورة الوصول لاتفاق سلام يدعم قضايا الانتقال في السودان من حرية وسلام وديمقراطية.

واجتمعت قيادات الحركة بمسؤولي حزب المؤتمر السوداني وجرى نقاش حول ضرورة اصلاح العلاقات بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير ودعم عملية السلام وتعزيز فرص نجاحها، والبحث عن كل ما من شأنه أن يعزز العلاقات بين قوى الفترة الانتقالية واستكمال اهداف الثورة.

من جهة أخرى أعلنت حركة تحرير السودان أن زعيمها مني أركو مناوي وصل الى العاصمة جوبا يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد حسن هارون إن مناوي حط في جوبا بغرض التشاور والتفاكر قبل انطلاق جولة التفاوض.

وأضاف في تصريح أن الحركة تتمنى أن تكون هذه الجولة الختام لعملية السلام الشامل العادل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية ويحقق الاستقرار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ومخاطر داخلية .... (١) 2019-12-08 22:44:31 بقلم : محمد عتيق ثورة ديسمبر ٢٠١٨ ، ثورة شابات وشباب السودان ، ثورة التقدم واللحاق بالعصر ، سلاحها إرادة الشعب الممزوجة بعزم الجيل الجديد على تحقيق الرؤى والأحلام التي سحرته فثار وانتفض لتأسيس حياة نظيفة مستقيمة تخلو من (...)

الطاهرة 2019-11-30 17:47:51 بقلم : محمد عتيق مركز البرماب وأهالي شولين وجزء من الدكيج (الجيم يكتبونه بثلاث نقاط لأن نطقه يختلف عن الجيم ولا يوجد في العربية) كان في نهاية دبيرة المتاخمة لقرية سرة شرق والمتداخلة معها ، نعم ، نهاية دبيرة ومبتدأ سرة (...)

في جدل السلام المنشود لتحقيق الاستقرار المفقود 2019-11-28 10:58:35 بقلم : علي ترايو دائما ما اجد نفسي ادخل في مناقشات روتينية (يعني غير رسمية) مع كثيرين من السودانيين و السودانيات من مشارب فكرية مختلفة لاتناول معهم ما تجري من التحولات السياسية في البلاد علي اضواء الثورة ، حيث نتطرق (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.