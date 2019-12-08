مشاورات مكثفة في الخرطوم استباقا لمفاوضات السلام ومناوي يصل جوبا

الخرطوم 8 ديسمبر 2019- أجرت قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، المتواجدة في الخرطوم مباحثات استباقية لجولة مفاوضات السلام المرتقب انطلاقها الثلاثاء بجوبا التي وصلها الأحد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

عرمان ومرافقيه في مطار الخرطوم وسط استقبال قيادات بـ"الثورية"ومجلس السيادة. الاثنين 2 ديسمبر 2019

وأفاد المتحدث باسم الحركة بدر الدين موسى في تصريح الأحد أن الوفد الذي يقوده نائب الرئيس ياسر عرمان، عقد سلسلة من الاجتماعات شملت قيادات الجبهة الثورية السودانية، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان.

وناقشت الاجتماعات الاستعدادات لإنجاح مفاوضات جوبا وإطلاق سراح ما تبقى من الاسرى واقامة المفاوضات على اساس الشراكة والعمل المشترك بين كافة مكونات السلطة الانتقالية.

وأفاد موسى أن الوفد التقى كذلك رئيس الوفد الحكومي محمد حمدان دقلو حميدتي وبحث معه التحضيرات لاجتماع جوبا وضرورة الوصول لاتفاق سلام يدعم قضايا الانتقال في السودان من حرية وسلام وديمقراطية.

واجتمعت قيادات الحركة بمسؤولي حزب المؤتمر السوداني وجرى نقاش حول ضرورة اصلاح العلاقات بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير ودعم عملية السلام وتعزيز فرص نجاحها، والبحث عن كل ما من شأنه أن يعزز العلاقات بين قوى الفترة الانتقالية واستكمال اهداف الثورة.

من جهة أخرى أعلنت حركة تحرير السودان أن زعيمها مني أركو مناوي وصل الى العاصمة جوبا يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد حسن هارون إن مناوي حط في جوبا بغرض التشاور والتفاكر قبل انطلاق جولة التفاوض.

وأضاف في تصريح أن الحركة تتمنى أن تكون هذه الجولة الختام لعملية السلام الشامل العادل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية ويحقق الاستقرار.