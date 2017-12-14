مشروع تدريبي استخباراتي لإحكام التنسيق بين جيشي السودان ومصر

الخرطوم 14 ديسمبر 2017 ـ كشف وزير الدفاع السوداني، الخميس، عن إنجاز مشروع تدريبي استخباراتي بين جيشي السودان ومصر، وأكد أهمية التنسيق المخابراتي بين الجيشين لتحقيق مصالح البلدين.
- وزير الدفاع السوداني ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالجيش المصري ـ الخرطوم 14 ديسمبر 2017
وجرى لقاء بالخرطوم يوم الخميس بين وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات.
وطبقا لبيان من المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي فإن ابن عوف أكد أهمية "التواصل والتنسيق بين هيئة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة السودانية، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة المصرية".
وشدد الوزير أيضا على أهمية بناء الشراكات وتعزيز التفاهمات في القضايا ذات الإهتمام المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين.
وأفاد بيان للشامي تلقته "سودان تربيون"، الخميس، أن مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة المصرية وصل الخرطوم على رأس وفد عسكري للمشاركة في مشروع تدريبي باسم (وادي النيل 3) جرت فعالياته الأسبوع المنصرم بمعهد الاستخبارات في الخرطوم.
وأوضح الشامي أن هذا المشروع التدريبي المشترك بين السودان ومصر يقام سنويا بالتتابع في البلدين ويشارك فيه خبراء عسكريون ومحللون إستراتيجيون.
وأشار إلى أن "المشروع يناقش عددا من القضايا الاستراتيجية ذات التأثير على البلدين وإعمال التحليل الاستراتيجي عليها ومن ثم إقتراح التدابير والإجراءات المطلوبة تجاهها بما يحقق المصالح العليا للسودان ومصر".
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