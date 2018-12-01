 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 1 كانون الأول (ديسمبر) 2018

مصادر: الأطراف السودانية تسلم مقترحاتها بشأن كيفية استئناف محادثات السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 ديسمبر 2018- سلمت الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور والمنطقتين مواقفهم إلى الوساطة الأفريقية حول كيفية استئناف محادثات السلام.

JPEG - 36.5 كيلوبايت
رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي

ونقل موقع (أس أم سي) عن مصادر مطلعة إن الأطراف المتفاوضة طورت أعدت جملة من المقترحات لدفع عملية السلام إلى الأمام بما في ذلك وقف الأعمال القتالية وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، ثابو إمبيكي، يعمل حاليًا على ترتيب أجندة المحادثات وتطوير منهج تفاوضي مقبول لجميع الأطراف.

ويتوسط الإتحاد الأفريقي في محادثات سلام شاملة لإنهاء الحرب وتحقيق إصلاحات ديمقراطية. وينخرط في العملية ذات المسارين الحكومة السودانية وقوات المعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة في دارفور والمنطقتين.

وفي مارس وأغسطس 2016، وقّعت الحكومة السودانية وتحالف نداء السودان، بما في ذلك الجماعات المسلحة في دارفور والمنطقتين، "خارطة طريق" للسلام في السودان اقترحها الاتحاد الأفريقي.

وقال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت في تغريدة على تويتر الاثنين انه علم بأن الوساطة تخطط لعقد اجتماع بين الاطراف السودانية في ديسمبر.

وشهدت المشاورات من أجل استئناف المفاوضات مع الجماعات المسلحة في دارفور بعض التقدم.

وبعد اجتماع عُقد مؤخرا في أديس أبابا في 22-23 نوفمبر، قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي وقعا بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق الإطاري لمحادثات السلام.

كما ذكرت حركة العدل والمساواة في بيان صدر بعد الاجتماع أنها حذفت من مسودة الاتفاقية عبارة "دارفور أو السودان" بحيث تكون القضايا على طاولة المفاوضات "غير مقيدة".

ويقترح الوسطاء الأفارقة الذين سيتوسطون في المحادثات السياسية بين الحكومة وجميع جماعات المعارضة تعديل اتفاقية خارطة الطريق وإلغاء عملية الحوار الوطني والانتقال مباشرة إلى المؤتمر الدستوري.

ويعني هذا التعديل أن المحادثات من أجل السلام في دارفور أو في المنطقتين سيتم فتحها لتشمل القضايا الوطنية التي كان من المفترض أن تناقش على مستوى الحوار الوطني بمشاركة جماعات المعارضة غير المسلحة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بومة الاستبداد لا تنجب حمامة سلام 2018-12-02 17:13:27 بقلم : عمر الدقير ما فتىء قادة نظام "الإنقاذ" - خلال زياراتهم لولايات دارفور - يرددون أنها تخلّصت من شيطان الحرب وأصبحت تنعم بالسلام، وكأنّ هناك تعريفاً جديداً للسلام يفيد بوجوده في معسكرات اللجوء والنزوح وتحت ظلال سيوف (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (11) 2018-12-01 17:22:36 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk خلاصة لا ريب في أنَّ الجمهوريَّة أيَّة جمهوريَّة سرعان ما تنحرف نحو الطغيان، وذلك لأنَّ عامة الشَّعب يلقون بثقلهم الكمِّي لمساندة الدهماوي، أي المهيِّج أو الخطيب (...)

المؤتمر الوطني والبحث عن السلام"الزائف".. (2 -2) 2018-12-01 16:47:41 بقلم : عادل شالوكا توطئة : في المقال السابق تحدَّثنا عن موقف المؤتمر الوطني وطريقة تعامله مع الأراضي في المناطق المُهمَّشة، بالإضافة إلى الحرب كإستراتيجية مُستمرة للسيطرة على هذه الأراضي. وفي هذا المقال سنتناول قضايا أخرى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.