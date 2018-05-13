مصادر : الجيش السوداني يحشد قوات ضخمة في جنوب ووسط دارفور

الخرطوم / كاس 13 مايو 2018- حشدت الحكومة السودانية قوات عسكرية كبيرة بمحلية (كاس) في ولاية جنوب دارفور، علاوة على قوات أخرى في وسط دارفور تمهيدا لخوض معارك مع حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الذي تتمركز قوات له بمنطقة جبل مرة.

قوات حكومية في طريقها لمناطق العمليات ... ارشيف...

وقالت مصادر مسؤولة لـ "سودان تربيون" الأحد، إن أكثر من 1500 من الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع بكامل عتادها العسكري يرتكزون بمحلية كاس التي تبعد حوالي 80 كلم غرب مدينة نيالا في استعدادات وتجهيزات عسكرية لمهاجمة مناطق تسيطر عليها قوات حركة تحرير السودان بجبل مرة.

واضافت ان قوات عسكرية اخرى مرتكزة في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور للمشاركة في المعارك المتوقعة.

ودارت معارك متقطعة خلال أبريل الماضي بين الجيش الحكومي وقوات حركة جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد حسبما أفاد تقرير للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي تم تقديمه لمجلس الأمن الخميس الماضي.

وفي بيان لمتحدتها الرسمي السبت قالت الحركة إن اشتباكات حديثة وقعت الجمعة بعد هجوم للقوات الحكومية نفذ على أحد مواقعها في منطقة (جبل مرة).

وأفاد المتحدث إن قواتهم الحقت الهزيمة بالقوات الحكومية بعد أن اشتبكت معها في عدة معارك.

وذكر في بيانه أن معلومات توفرت لدى الحركة بأن النظام بدأ تجميع قواته كما أرسل قوات دعم وإسناد من "كأس وزالنجى، ونيالا، والجنينة"، لمعاودة الهجوم على مناطق الحركة مرة أخرى.