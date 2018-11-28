مصادر: الرئيس السوداني يعتزم زيارة بلاروسيا خلال ديسمبر

الخرطوم 28 نوفمبر 2018 ـ كشف مصدر مطلع لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.

الرئيسان السوداني عمر البشير والبيلاروسي إلاكسندر لوكاشينكو ـ الخرطوم 17 يناير 2017

وقال المصدر "إن وفدا يضم وزراء النفط والغاز والمعادن والتجارة والصناعة الى جانب وزير الدولة بوزارة المالية ومحافظ البنك المركزي السوداني سيرافق البشير في هذه الزيارة".

والعام الماضي وقعت بيلاروسبا والسودان اتفاقا حول العلاقات الودية والتعاون. ووقع على الوثيقة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ورئيس السودان عمر البشير في الخرطوم.

وفي أغسطس 2017، زار وفد سوداني كبير برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر مينسك وناقش سبل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات الصناعة النفطية والتصنيع الزراعي والحيواني.

وتعتبر بيلاروسيا واحدة من مزودي السودان بالسلاح. وتم توقيع بروتوكول تعاون عسكري يغطي التدريب وتبادل الخبرات ومجالات العلوم العسكرية بين البلدين في 15 يونيو 2006.

ويخضع البشير لمذكرتي اعتقال صادرتين من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2008 بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور.

وبيلاروسيا ليست دولة طرف في محكمة جرائم الحرب، لكنها ملزمة بصفتها عضوا في الأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة.

ومنذ إصدار مذكرتي التوقيف، قام البشير بتحديد رحلاته إلى الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ، لكنه سافر أيضاً إلى خمس دول موقعة منها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وملاوي وجيبوتي وجنوب أفريقيا.

ولفتت رحلته إلى جنوب أفريقيا في عام 2015 الانتباه الدولي بعد أن سافر إلى خارج البلاد متحديا أمر المحكمة العليا الذي يأمر الحكومة بحظر سفره إلى أن يتم الاستماع إلى طلب يدعو إلى اعتقاله.