مصادر دبلوماسية: فريق دولي يصل السودان لتقييم أداء (يوناميد)

الخرطوم 1 أبريل 2018 ـ قالت مصادر دبلوماسية إن فريق الآلية الخاصة بتقييم ومراجعة عمل بعثات السلام "فريق المراجعة الإستراتيجية" سيصل إلى السودان، يوم الإثنين، لتقييم أداء بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد".

عملية تسليم مقر (يوناميد) في الطينة بولاية شمال دارفور للحكومة السودانية 19 أكتوبر 2017 (صورة من البعثة)

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، عن هذه المصادر أن الوفد الزائر سيجتمع بالجانب السوداني في فريق العمل المشترك والذي يسهل مهام يوناميد وإستراتيجية خروجها.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات بين حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن تفويض يوناميد وإستراتيجية خروجها.

وأكملت "يوناميد" منذ سبتمبر 2017 الانسحاب من 11 موقعا في دارفور إنفاذا لقرار مجلس الأمن في يونيو 2017 بخفض المكون العسكري والشرطي للبعثة.

وأبانت المصادر الدبلوماسية أن الوفد سينفذ زيارات ميدانية لإقليم دارفور ويلتقي ولاة الولايات للإطلاع على الأوضاع بها، ومن ثم يجتمع مع بعثة يوناميد بمكوناتها المختلفة وبعدها سيعد تقريرا للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة متضمناً المخرجات والتوصيات وعلى رأسها إستراتيجية خروج البعثة من دارفور.

إلى ذلك ناقش الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس مع مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة، المراحل التي تمت فيما يختص بالخروج التدريجي لبعثة (يوناميد).

وقال مندوب السودان السفير عمر دهب إن اللقاء استعرض المراحل التي تمت في عملية تقليص قوات البعثة والمراحل المتبقية والمؤدية لتنفيذ استراتيجية الخروج.

وأشار دهب، طبقا للمركز السودان للخدمات الصحفية، الى أن اللقاء استعرض التنسيق والتعاون القائم والمرتقب بين حكومة السودان والأمم المتحدة في هذا الإطار.