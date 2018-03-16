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مصادر دبلوماسية: مصر اقترحت على السودان إدارة مشتركة في حلايب

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الخرطوم 16 مارس 2018 ـ نقل موقع "أفريكا انتليجنس" عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس السوداني عمر البشير قبل مقترحا أبلغه به مدير المخابرات المصرية، قبل أيام، يقضي بإخضاع مثلث حلايب المتنازع عليه لإدارة مشتركة بين البلدين.

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كامل متوسطا وزير الدفاع ومدير المخابرات السوداني

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، وتقع المنطقة في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكنها قبائل البجا السودانية المعروفة.

وبحسب الموقع فإن مدير المخابرات المصرية الجنرال عباس كامل اطلع الرئيس البشير على مقترح من القاهرة لحل نزاع البلدين حول مثلث حلايب الحدودي، عبر إدارة أو سيادة مشتركة على المنطقة التي تعد احدى أسباب التوتر الرئيسية بين البلدين.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن تقارير صحفية في الخرطوم أفادت، الجمعة، بأن البشير سيتوجه إلى القاهرة في زيارة يوم الإثنين القادم.

وزار كامل الخرطوم الأسبوع الماضي وأجرى مباحثات مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح قوش، ووزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ووزير الخارجية إبراهيم غندور قبل أن يلتقي البشير الأحد الماضي.

ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن المبادرة التي طرحها مدير المخابرات المصرية جاءت ردا على عودة السفير السوداني إلى ممارسة مهامه بالقاهرة بعد استدعائه من قبل حكومة بلاده لشهرين، ما أنهى توترا بين السودان ومصر بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وأفادت ذات المصادر أن وكالة المخابرات الأميركية "سي آي إيه" ساعدت في وساطة قادت إلى تهدئة العلاقات بين الخرطوم والقاهرة.

وأشارت إلى المسؤول المصري حمل إلى الخرطوم مقترحا آخر يتعلق بإعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالسودان والتي تطالب القاهرة بتسليمهم.



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