مصرع خمسة أشخاص في هجوم على مخيم للنازحين غرب دارفور

الخرطوم 14 مارس 2019- قال حزب (المؤتمر السوداني) المعارض إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في مخيم للنازحين بولاية غرب دارفور وأصيب مثلهم بجراح إثر هجوم نفذته قوات أمنية على المعسكر، وادى الحادث الى تفجر احتجاجات واسعة في الجنينة.

احتجاجات للطلاب بالجنينة على شح الخبز ـ الإثنين 28 ديسمبر 2015 (سودان تربيون)

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا صادمة لضحايا مخيم "أردمتا".

وأفاد بيان الحزب المعارض إن الحادث وقع مساء الأربعاء وأدى لمقتل خمسة أشخاص وإصابة مثلهم، بينم اعتبر العشرات من سكان المعسكر في عداد المفقودين، ولم يورد البيان أسباب الهجوم.

ولم يتيسر لـ (سودان تربيون) الحصول على تعليق من حكومة الولاية.

وتظاهر العشرات من ذوي القتلى والمصابين انضم إليهم عدد مقدر من سكان مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الخميس تنديدا بالحادث.

ودان حزب المؤتمر السوداني "مجزرة معسكر اردمتا " وشدد على أن اسقاط النظام الحاكم عبر التظاهر السلمي بات ضرورة ملحة خاصة و" أن استمراره في الحكم يوماً واحداً يضع أعباء إضافية على جماهير شعبنا".

وتابع " ندعو الجميع إلى تعزيز الثورة السلمية بمزيد من التظاهر والاستمرار في المقاومة السلمية إلى حين إعلان إسقاط النظام".