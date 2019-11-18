مصرع شخصان إثر غرق قارب لنقل البترول شرق السودان

الخرطوم 18 نوفمبر 2019- لقي شخصان مصرعهما ونجا 3 آخرون الاثنين بعد غرق أحد قوارب نقل البترول بميناء بشائر شرقى السودان.
- ميناء بورتسودان في شرق البلاد
وأوضح بيان لوزارة الطاقة تلقته "سودان تربيون" أن القارب التابع لهيئة الموانئ البحرية غرق أثناء عملية شحن وتحميل ناقلة نفط بحرية بخام دار.
وأضاف " الحادث أدى الى وفاة اثنين من مشغلي القارب فيما تم إنقاذ ثلاث اشخاص".
وقال البيان أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادثة نتجت عن ارتفاع الأمواج بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة، ومع ذلك أعلنت الوزارة في بيانها تشكيل لجنة تقصي برئاسة مدير الصحة والسلامة بشركة بشاير ووزارة الطاقة والتعدين للتحقيق في الحادث.
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