مصرع شخصان في احتجاجات عارمة بالخرطوم وغرب دارفور

الخرطوم 6 أبريل 2019- أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان وفاة شاب متأثرا بجراح أصيب بها أثناء احتجاجات السبت في العاصمة الخرطوم، كما لقيت امرأة مصرعها في مخيم للنازحين بولاية غرب دارفور.

وصول الشرطة السودانية إلى مطار الخرطوم في 6 أبريل 2019 (وكالة فرانس برس)

وأفادت مصادر مطلعة (سودان تربيون) أن طبيب المختبر المعز عطا الله موسى فارق الحياة بعد إصابته بالرصاص في شارع الدكاترة في أم درمان.

وقالت لجنة الأطباء في بيان مساء السبت إن قتل المتظاهرين السلميين من أبناء الوطن لن يزيد الثورة المنتصرة إلا ثباتاً.

وشهدت العاصمة السودانية السبت أضخم حشد على الإطلاق منذ اندلاع الاحتجاجات المنادية برحيل النظام منتصف ديسمبر الماضي.

وتجمع الآلاف في موكب مهيب أمام القيادة العامة للقوات المسلحة داعين الجيش للانحياز الى الشعب ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير.

وفي ولاية غرب دارفور أفادت معلومات متطابقة أن امرأة سقطت قتيلة في مخيم (خمس دقائق) للنازحين.

وفجر مصرع السيدة التي كانت بين المتظاهرين في المخيم احتجاجات بالعاصمة زالنجي، فرقتها قوات الأمن والشرطة بالغاز المسيل للدموع.