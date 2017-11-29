مصرع شخصان وإصابة 15 في انفجار عبوة نارية بأم درمان

الخرطوم 29 نوفمبر 2017- لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، إثر انفجار عبوة إحدى الألعاب النارية، مساء الأربعاء في احتقال ختام المولد النبوي بأم درمان شمال العاصمة الخرطوم.

المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي ـ صورة من موقع وزارة الدفاع

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني أحمد خليفة الشامي في بيان صحفي إن تحقيقا سيجرى حول أسباب الحادث.

ولا يتم إطلاق الألعاب النارية في المناسبات الكبيرة بالسودان الا بإشراف القوات المسلحة التي تمتلك وحدة للمفرقعات تتبع لسلاح الأسلحة، ويستخدم في اطلاقها قاذف عسكري.

ورجحت مصادر موثوقة أن يكون المسؤولين عن إطلاق الألعاب النارية أخطأوا في توجيهها ما أدى الى انفجارها.

وأفاد الشامي في بيانه أن انفجارا حدث لإحدى عبوات الألعاب النارية "داخل ماسورة القاذف".

وبحسب المتحدث بسم الجيش فإن الحادث أدى لمقتل شخصين كانا على مسافة قريبة من منصة الإطلاق، وأصيب ثلاثة آخرين بإصابات خفيفة جراء الانفجار.

وأضاف "في الأثناء حدث تدافع بين المواطنين الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات متفرقة".

وقالت مصادر موثوقة لـ "سودان تربيون" إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا على نحو متفاوت جراء التدافع الشديد.

وأكد بيان الجيش "تعاون جميع الجهات العسكرية والشرطية والطبية في السيطرة على الموقف واعادة الأمور الى الوضع الطبيعي في مكان الاحتفال".

وأشار الى أن الجهات المختصة ممثلة في مفتش عام المفرقعات "ستتولى التحقيق في أسباب الحادث، وتتخذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة".

من جهتها أكدت لجنة الأمن بمدينة أم درمان أن الألعاب النارية دخلت موقع الطريقة (التسعينية) بطلب أحد اتباعها دون تصديق مسبق أو علم لجنة أمن المحلية أو اللجنة المنظمة للاحتفالات.

وأضافت في توضيح صحفي أن شرطة محلية أم درمان باشرت إجراءاتها القانونية في الحادث بفتح بلاغات والتوقيف بقسم الشرطة وإدارة التحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.