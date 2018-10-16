مصرع شخصان وإصابة 7 في عملية نهب مسلح بجنوب دارفور

نيالا 16 اكتوبر 2018- لقي شخصان مصرعهما واصيب سبعة آخرين بجراح بالغة الاثنين اثر عملية نهب نفذها مسلحون بمحلية (قريضة) 86 كلم جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

شاحنة محملة بالبضائع استعيدت من يد 8 مسلحين بجنوب دارفور صورة لـ(سودان تربيون)

وقال شقيق أحد الضحايا ويدعى محمد آدم سليمان لـ (سودان تربيون) إن مجموعة قوامها 12 مسلح نصبوا عدة كمائن على بص سفري يقل تجار ومواطنين كانوا في طريقهم من منطقة (سرقيلا) الى محلية قريضة وأطلقوا اعيرة نارية أودت بحياة اثنين واصابت سبعة بجراح

واضاف سليمان ان المسلحين نصبوا ثلاث كمائن مسلحة تمكن السائق من تجاوز اثنين ولكنه أخفق في الثالث حيث تمكن المسلحون من اتلاف اطارات البص واضطر للتوقف مشيرا الى ان المسلحين تمكنوا من نهب مبالغ طائلة ولاذوا بالفرار

واوضح سليمان ان الاجهزة بالمحلية لم تقم بملاحقة الجناة بحجة قلة القوة الشرطية وانعدام وسائل الحركة

ومن جهته أكد مصدر مسؤول لسودان تربيون ان شرطة المحلية لديها فقط أربع سيارات اثنين منها متوقفة بسبب أعطال بالإضافة الى قلة جنود الشرطة بالمحلية مبينا انهم رفعوا عدة تقارير الى رئاسة الشرطة بالولاية لزيادة العدد ومدهم بوسائل حركة اضافية غير ان رئاسة الشرطة لم تستجب حتى الآن.