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مصرع شخصان في انفجار جسم غريب بعاصمة شمال كردفان

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الخرطوم 15 أبريل 2017 ـ لقي إثنان من المواطنين مصرعهم، وأصيب 13 آخرين،السبت، في إنفجار جسم غريب بسوق رئيسي في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

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مدير جهاز الأمن السوداني الفريق اول محمد عطا المولى

وقال مصدر طبي بمستشفي الأبيض لـ (سودان تربيون) إن شخصين توفيا جراء انفجار وقع في سوق "المراكيب"، وأضاف أن أحد القتلى توفى عند وقوع الحادث بينما لحق به الثاني بعد وصوله للمستشفي لتلقى العلاج.

ووقع إنفجار ليل الجمعة وأستمرت الحرائق الناجمة عنه حتى الساعات الأولى من صباح السبت في مباني للذخيرة تابعة لجهاز الأمن غرب مدينة الأبيض، وتسبب الحادث في إثارة الهلع وسط سكان المدينة حيث استمر دوي انفجارات الذخيرة لنحو ساعة.

وكانت وكالة السودان للأنباء أفادت بمقتل مواطن واحد، وأصابة 13 اخرون، في انفجار السبت، وقالت إن ستة منهم في حال حرج بينما تعالج سبعة آخرون وغادروا المستشفى.

وأوضح مدير شرطة ولاية شمال كردفان الهادي أحمد الدحيش أن "المصابين اتوا لمزوالة أعمالهم في السوق، وأثناء ذلك وجدوا جسم غريبا، حاولوا حمله ما أدى إلى انفجاره".

وأضاف من المرجح أن يكون الجسم الغريب من مخلفات حادث إنفجار مخزن الذخيرة الذي وقع الجمعة، مؤكداً هدوء وإستقرار واستتباب الأمن بموقع الحادث.

وأكد والي شمال كردفان أحمد هارون في تصريح صحفي، السبت، وقوع انفجار بمخزن الذخيرة التابع لقطاع هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات غربي مدينة الأبيض.

وقال الوالي "إن الانفجار خلف خسائر محدودة وتسبب في هلع وفزع للمواطنين".



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