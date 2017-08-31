مصرع طالب وإصابة آخرين في صدامات عنيفة بأمدرمان

الخرطوم 31 أغسطس 2017- قالت مصادر طلابية وحزبية متطابقة، إن طالبا لقى مصرعه، الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها أثناء صدامات وقعت بين طلاب موالون للمؤتمر الوطني الحاكم، ومعارضون، في أحد مجمعات السكن الداخلي التابع لجامعة أمدرمان الإسلامية، بضاحية الفتيحاب.

صورة متداولة للطالب القتيل جعفر محمد

وأفادت المصادر (ٍسودان تربيون) الخميس، إن الطالب جعفر محمد ، نقل بمعية عشرة آخرين الى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة على يد طلاب يوالون التنظيم الحاكم، هاجموا مقر سكن طلاب تنظيم الجبهة الشعبية المتحدة (UPF )، وهي الكيان الطلابي المؤيد لحركات دارفور المتمردة، مستخدمين أسلحة بيضاء.

ولم تتضح على الفور أسباب الإشتباك ، الذي أدى الى إصابة آخرين لازال اثنين منهم في حال الخطر.

وندد حزب المؤتمر السوداني المعارض بالحادثة،محملا في بيان تلقته (سودان تربيون) طلاب التنظيم الحاكم المدعومين من الأجهزة الأمنية مسؤولية قتل الطالب جعفر.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة السودانية على صفحته في (فيس بوك) أن إشتباكا عنيفا وقع الخميس، " بين طلاب الحركات المسلحة بداخلية الفاتح حمزة - جامعة امدرمان الاسلامية ".

وأضاف " نتج عنه إصابات بالغة الخطورة بين الطلاب وتدخلت الشرطة لموقع الحدث وتم نقل المصابين الي المستشفي كما تم القبض علي الجناة و اخلاء الداخلية".

وتابع " عند تفتيش موقع الحدث تم ضبط كميات كبيرة من السواطير والسكاكين والملتوفات المعدلة وشارات وأحذية عسكرية واتضح ان الداخلية عبارة عن غرفة عمليات لتسليح الطلاب والخلايا نائمة للأحداث التخريبية" .

ودون ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أن طلاب التنظيم الحاكم ، استخدموا الأسلحة البيضاء في مواجهة طلاب الجبهة الشعبية المتحدة ، وأوضحوا أن الطالب القتيل يدرس بالمستوى الثالث في كلية الآداب بجامعة النيلين وأن وجوده تصادف مع لحظة الهجوم.

وخلال أبريل من العام الماضي سقط الطالب محمد الصادق ـ 20 عاما ـ قتيلا أثناء صدامات بين طلاب المعارضة والحكومة في جامعة أمدرمان الأهلية بالخرطوم، وقبلها بثمانية أيام ،أسفرت أعمال عنف في جامعة كردفان بالأبيض ـ 588 كلم جنوب غرب العاصمة السودانية، عن سقوط قتيل وإصابة أكثر من 20 طالبا.