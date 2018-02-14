 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 14 شباط (فبراير) 2018

مصرع طفلين إثر انفجار قنبلة (قرنيت) في عاصمة شمال دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 14 فبراير 2018 -لقي طفلان مصرعهما الأربعاء، بإحدى المدارس وسط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ، بعد انفجار قنبلة قرنيت كانا يعبثان بها أثناء احتفال بنهاية العام الدراسي.

JPEG - 24 كيلوبايت
أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

وقال معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح ، في تصريح صحفي ، إن الحادثة وقعت عند الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء بمدرسة الفاشر الجنوبية النموذجية للبنين.

وأضاف "الاحتفال كان عاديا والحضور كان طبيعيا، القرنيت كانت بحوزة الطفلين يلهوان بها وانفجرت وتوفيا في الحال "

وفور وقوع الحادثة هرعت قوات من الشرطة ولجنة أمن المحلية للمكان الحدث وتم إكمال الإجراءات الجنائية.

ونفى المعتمد أن يكون الانفجار بفعل فاعل.

وشكر المسؤول الحكومي المواطنين على تعاونهم كما ناشد الجميع بتبليغ الشرطة حال العثور على أي جسم غريب.

وكانت الغرفة المشتركة بمحلية الفاشر وضعت يدها الاثنين الماضي على كميات من مدافع الهاون وملحقات مدافع دوشكا مخبوءة تحت الارض بأحد احياء الفاشر علاوة على ضبط كمية من القذائف بلغت دانة مختلفة



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أنقذوا الأحفاد قبل فوات الأوان 2018-02-14 05:55:34 الامم المتحدة تعلق تعاونها مع جامعة الاحفاد بسبب العنف ضد الطالبات بقلم : عادل عبد العاطي قامت الأمم المتحدة ومنظماتها في السودان بتعليق تعاونها مع جامعة الأحفاد للبنات ، كما اعلنت عدم مشاركتها في اي برامج مستقبلية (...)

قوش .. مفتاح البشير لأمريكا 2018-02-12 17:28:13 بقلم : سلمى التجاني من الزوايا التي يمكن النظر منها لقرار إعادة الفريق صلاح عبد الله قوش لموقعه في إدارة جهاز الأمن والمخابرات، هي ملف العلاقات الخارجية، والأمريكية على وجه الخصوص. فمن المعروف أن قوش هو مهندس علاقة النظام (...)

وجدي ميرغني.. نجاح بلا حدود 2018-02-11 23:12:46 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل في الخرطوم هذه الأيام الصحافيان البريطانيان جوهانا أفروديت وديكلان هارتنت مبعوثي مجلة (فيرست) البريطانية، وقد فرغتهما مؤسستهما الصحافية العريقة للإشراف على إعداد وإصدار عدد خاص عن السودان. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.