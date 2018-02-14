مصرع طفلين إثر انفجار قنبلة (قرنيت) في عاصمة شمال دارفور

الفاشر 14 فبراير 2018 -لقي طفلان مصرعهما الأربعاء، بإحدى المدارس وسط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ، بعد انفجار قنبلة قرنيت كانا يعبثان بها أثناء احتفال بنهاية العام الدراسي.

أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

وقال معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح ، في تصريح صحفي ، إن الحادثة وقعت عند الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء بمدرسة الفاشر الجنوبية النموذجية للبنين.

وأضاف "الاحتفال كان عاديا والحضور كان طبيعيا، القرنيت كانت بحوزة الطفلين يلهوان بها وانفجرت وتوفيا في الحال "

وفور وقوع الحادثة هرعت قوات من الشرطة ولجنة أمن المحلية للمكان الحدث وتم إكمال الإجراءات الجنائية.

ونفى المعتمد أن يكون الانفجار بفعل فاعل.

وشكر المسؤول الحكومي المواطنين على تعاونهم كما ناشد الجميع بتبليغ الشرطة حال العثور على أي جسم غريب.

وكانت الغرفة المشتركة بمحلية الفاشر وضعت يدها الاثنين الماضي على كميات من مدافع الهاون وملحقات مدافع دوشكا مخبوءة تحت الارض بأحد احياء الفاشر علاوة على ضبط كمية من القذائف بلغت دانة مختلفة