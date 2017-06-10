مصرع قائدان في حركة مناوي بمعارك جديدة شمال دارفور

الفاشر 10 يونيو 2017 - أبلغ مصدر عسكري موثوق (سودان تربيون ) السبت، بأن إثنين من قيادات حركة تحرير السودان، التي يتزعمها مني أركو مناوي لقيا مصرعهما في معارك حديثة وقعت الخميس بولاية شمال دارفور غربى السودان.

آليات عسكرية إستولت عليها القوات الحكومية في وادي هور ..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال المصدر إن قوات الدعم السريع تمكنت من قتل كل من القائد خاطر شطة، والقائد آدم بخيت (ديار) بعد معركة في منطقة "ارو " الواقعة شمال شرق امبرو.

وأضاف " كذلك تم القبض على أربعة أسرى، والإستيلاء على ثلاث سيارات لاندكروزر وسيارة هايلوكس".

وتابع بقوله " تمت متابعتهم بالهاتف وجرى تحديد مواقعهم ، وهذه آخر مجموعة فرت من المعارك التي دارت بعين سيرو".

والقائد خاطر شطة هو مسؤول الإمداد اللوجستي والمالي لحركة مناوي بينما يتولى آدم بخيت منصب نائب قائد عمليات الشمال بالحركة.

ويشار الى أن معارك ضارية بدأت بين قوات الحكومة السودانية و كل من حركة مناوي والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان في العشرين من مايو الماضي بولايتي شمال وشرق دارفور.

وتقول الحكومة إن قوات الحركتين المتحالفتين دخلتا بنحو متزامن لدارفور، من ليبيا وجنوب السودان، في محاولة منها لزعزعة استقرار الإقليم ،بينما تؤكد الجماعات المسلحة إن قوات الدعم السريع الحكومية هي من بادرت بشن هجمات على مواقع سيطرتها.

وأسرت القوات الحكومية في معاركها تلك قيادات رفيعة من الحركات المسلحة،بينهم رئيس المجلس الانتقالي نمر عبد الرحمن والمتحدث باسم قوات مناوي أحمد مصطفى (أدروب).