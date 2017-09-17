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مصرع قائد للاستخبارات السودانية ببلدة في شمال دارفور

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الفاشر 17 سبتمبر 2017 ـ اغتال مسلحون السبت،قائد شعبة الاستخبارات العسكرية باللواء (21) مشاه، بمحلية كبكابية الواقعة غرب ولاية شمال دارفور.

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قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور

وأفاد مصدر عسكري فضل حجب اسمه باللواء (21) بكبكابية (سودان تربيون ) ان الاغتيال تم اثناء قيام ضابط الاستخبارات بالتحقيق في اعتداء قام به اثنين من المسلحين يستغلون دراجة نارية علي صاحب محل تجاري وحاولوا نهبه بأحد الأحياء وسط كبكابية.

وتابع المسؤول العسكري "وفي اطار العمل الروتيني لقائد الاستخبارات العسكرية الملازم اول عمر محمد التوم ضراع، ذهب لتفقد الوضع في المستشفي ومعرفة ماحدث، و اثناء دخوله من البوابة أطلق عليه الجناة وابلا من الرصاص وأصيب بنزيف حاد أدى لوفاته ".

وأضاف "السلطات الأمنية بالمحلية تمكنت من القبض علي احد الجناة وتم تدوين بلاغ بمركز شرطة رئاسة المحلية".

وفي سبتمبر من العام الماضي وقعت قبائل محلية كبكابية بولاية شمال دارفور على "عهد وميثاق" للتعايش السلمي بين قبائل المنطقة لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن، ونصت الوثيقة على إهدار دم المتفلتين وعدم التستر على مرتكبي جرائم القتل والنهب المسلح.

وبحسب الوثيقة التي تحصلت عليها "سودان تربيون " آنذاك فإن "كل من يوقف متلبسا بجريمة قتل أو نهب أو اعتداء على الأفراد أو الجماعات أو الأسواق أو الطرقات يهدر دمه ولا أحد يطالب بدمه مطلقا".

وتعتبر كبكابية إحدى المحليات الغربية بولاية شمال دارفور وتشهد حوادث قتل وسرقات متكررة كما تنتشر فيها المليشيات المسلحة المحسوبة على الحكومة سيما تلك المعروفة محليا بمليشيات (الجنجويد) و تكثر فيها حوادث العنف المسلح والمشاكل القبلية ما يصعب نيل الحقوق بالقانون.



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