مصرع قيادي عسكري في حادث مروري شرق السودان

الخرطوم 27 يونيو 2017- لقي القائد العام لحركة جيش تحرير السودان -القيادة العامة- محمد الأمين عبدالغفار، الشهير بـ (الأمين تورو)، حتفه، الإثنين، إثر حادث سير بشرق السودان.
- الأمين تورو
ووقع الحادث في منطقة كارساقو 30 كلم شرق سنكات بولاية البحر الأحمر، كما أصيب تسعة آخرون كانوا برفقته,
وانشق تورو عن حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبدالواحد محمد نور، ووقع اتفاقية (كورون) للسلام مع الحكومة السودانية ممثلة في ولاية سط دارفور خلال فبراير الماضي.
ونعى والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم القائد الأمين تورو، وقال في بيان عن مكتبه الإثنين إن "الحادث وقع حينما كان القائد العام يقود عربة، وهو في طريقه إلى مدينة سنكات مع عدد من قواته الذين تم استيعابهم في الترتيبات الأمنية، حيث أصيب تسعة منهم بإصابات طفيفة".
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