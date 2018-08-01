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مصرع وإصابة 11 تلميذة في إنهيار حائط مدرسة بالخرطوم

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الخرطوم 1 أغسطس 2018 ـ لقيت ثلاث تلميذات مصرعهن وأصيبت 8 أخريات، الأربعاء، في انهيار حائط بمدرسة أساس في ضاحية، غربي العاصمة السودانية الخرطوم.

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مصرع وإصابة تلميذات بمدرسة في أمدرمان ـ الأربعاء 1 أغسطس 2018

وتعاني ولاية الخرطوم من سوء التصريف في فصل الأمطار ما يلحق أضرارا بالأحياء السكنية والمرافق العامة.

وانهار سور بمدارس الصديق الخاصة أساس بنات بحي "دار السلام" التابع لمحلية أمبدة، ما أسفر عن مصرع 3 تلميذات وإصابة 8 أخريات باصابات متفاوتة جرى إسعافهن إلى مستشفى الراجحي.

وتفقد نائب معتمد أمبدة أحمد عثمان حمزة المدرسة كما وقف على حالة المصابات بالمستشفى.

وأشرف معتمد أمبدة عبد اللطيف فضيلي ومعتمد محلية أمدرمان مجدي عبد العزيز على إجراءات تسليم الجثث من مشرحة مستشفى أمدرمان التعليمي، وقدموا واجب العزاء لذوي الضحايا بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

من ناحيته حمل اتحاد المدارس الخاصة مسؤولية الحادثة لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لجهة أن تصاديق المدارس بيد الوزارة، ودعا لتنحي المسؤولين عن الحادثة فورا.

وأشار الاتحاد في بيان تلقته "سودان تربيون"، إلى أنه سبق ان طالب باشراكه في استخراج التصاديق الجديدة وظل في انتظار رد الوزارة منذ أبريل 2016.

وحذر من أن "التصاديق الإكرامية التي تخرج من غير ضوابط مع التلكؤ في استخراج التصاديق للمدارس المهيأة من شأنه أن يقود لكارثة أخرى"، مطالبا بإحصاء التصاديق التي صدرت وهي حبيسة الأدراج تحاشيا لحدوث أرباك حال خروجها لأرض الواقع.

وتعهد اتحاد المدارس الخاصة بالقيام بدوره الأخلاقي والقيمي في التنبيه لكل المدارس الخاصة المخالفة للمواصفات والاشتراطات حتى تتم مراجعة المواصفات والاشتراطات.



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