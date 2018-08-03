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مصرع وإصابة 20 في حادث سير شمالي السودان

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الخرطوم 3 أغسطس 2018 ـ لقي ثلاثة مسافرين مصرعهم وأصيب 17 آخرين في حادث سير، الجمعة، على طريق "شريان الشمال"، الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم والولية الشمالية.

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حادث سير على طريق عطبرة ـ بورتسودان (الخميس 9 يونيو 2016)

وتعود تفاصيل الحادث لإنقلاب سيارة "ميني بص" عدة مرات بعد اصطدامها بسيارة صالون قادمة من الاتجاه المعاكس بالطريق القومي بين "تنقاسي ومروي" عند منطقة "أبو رنات".

وكانت السيارة الـ "الميني بص" تقل مجموعة من النساء في طريقهن للقرية (2) بأمري الجديدة؛ بعد أدائهن واجبا للعزاء بمنطقة نوري.

وباشر معتمد مروي ومسؤولين بالمحلية عمليات إنقاذ وإسعاف ونقل المصابين للمستشفى مع تصادف مرورهم بموقع الحادث لحظة وقوعه.

واستنفرت إدارة مدينة مروي الطبية الكوادر الطبية والأطقم المساعدة في عمليات جراحة ومعالجة المصابين.

واطلعت إدارة المرور السريع والمرور الداخلي وجهاز الأمن والنيابة والشرطة بإجراءات الحادث للمصابين وتسليم المتوفين لذويهم.

وتربط شبكة طرق متهالكة وذات مسار أحادي بين العاصمة الخرطوم وبقية مدن البلاد، ما يساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير، وتحصي الداخلية مصرع نحو ألفي شخص سنوياً بسبب حوادث السير في السودان.

وفيما يلي اسماء المتوفين: الزين عطية علي ـ نجل سائق السيارة الصالون ـ، البيعو محمد الميتاوي "40 عاما" من منطقة تنقاسي، السيدة خليفة حمد "50 عاما" من أمري الجديدة قرية (2).



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