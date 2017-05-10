مصرع وإصابة 30 في تجدد القتال بين (الهبانية) و (السلامات) جنوب دارفور

نيالا 10 مايو 2017- قتل 13 شخصا وأصيب 17 اخرين بجراح في اشتباكات جديدة إندلعت الأربعاء بين قبيلتي السلامات والهبانية بمنطقة " التيس " التابعة لمحلية " برام " 90 كلم جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في مواجهة هي الثالثة خلال الإسبوع الجاري بسبب سرقة أبقار .

خارطة توضح التقسيمات القبلية في دارفور الكبرى

وقال مصدر حكومي لـ ( سودان تربيون) إن مسلحين من قبيلة الهبانية نفذوا هجوما علي منطقة " التيس " التي تقطنها قبيلة السلامات مضيفا انه حسب المعلومات الواردة اليه فإن عدد القتلي بلغ 13 شخصا بجانب 17 جريحا كحصيلة أولية من الطرفين.

وأوضح أن الوضع بالمنطقة لازال محتقنا ، داعيا الي نشر مزيد من القوات الأمنية للسيطرة علي الأوضاع قبل إنفلاتها من بين يدي الحكومة المحلية.

واضاف المصدر ان الصراع بين القبيلتين تحول من سرقة مواشي الي أزمة قبلية قال إنها تعد الأخطر من نوعها.

وتابع " هنالك حشود قبلية بدأت تتجمع تمهيدا للدخول في معركة حاسمة..يجب على لجنة امّن الولاية اتخاذ قرارات فورية لوضع حد نهائي لهذا الصراع بتطبيق قانون الطوارئ فورا لتجنيب المنطقة كوارث انسانية" .

وخاضت قبيلتا الهبانية والسلامات سلسلة من المعارك كان آخرها هذا الأسبوع ما خلف نحو 19 قتيلا و37 جريحا عقب تتبع فزع أهلي من الهبانية لأثر جناة سرقوا حوالي 160 رأسا من الأبقار للهبانية بمنطقة "المتير" 15 كلم غربي محلية برام.

ووقعت عدة صراعات دموية بين الهبانية والسلامات منذ العام 2010 حيث زهقت أرواح مالا يقل عن 900 شخص بحسب احصائيات صندوق دعم المصالحات القبلية بالولاية في أسباب غالبا ما تتعلق بالنزاع حول ملكية الارض المعروفة محليا " بالحاكورة " .

وعقدت حكومة ولاية جنوب دارفور العديد من مؤتمرات الصلح والسلم الاجتماعي لرتق النسيج الاجتماعي بين القبائل المتناحرة وتعتبر حكومة الولاية ان الحروب القبلية اكبر مهدد للاستقرار والتنمية بعد حركات التمرد في دارفور باعتبار ان العديد من النازحين لجؤوا الي معسكرات النزوح بسبب النزاعات القبلية