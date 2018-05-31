مصرع وإصابة 32 مسافرا على طريق (الخرطوم ـ ربك)

الخرطوم 31 مايو 2018 ـ لقي 12 مسافرا مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين بإصابات متفاوتة إثر حادث سير، الخميس، على الطريق القومي الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض.
ووقع الحادث بالقرب من قرية "الرقيق" بمحلية ربك، 260 كلم جنوبي الخرطوم.
وتعود تفاصيل الحادث لاصطدام بص قادم من أم درمان في طريقه إلى الفاشر بشاحنة "ZY" قادمة من الاتجاه المعاكس.
وهرعت شرطة مرور الولاية إلى مكان الحادث وأسعفت المصابين إلى حوادث مستشفى ربك لتلقي الإسعافات فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة.
وزار كما والي النيل الأبيض أبو القاسم الأمين بركة يرافقه وزراء الصحة والثقافة والإعلام والمالية ومعتمد محلية ربك ومدير شرطة الولاية وشرطة المرور، المصابين بمستشفى ربك ووجه بالعناية بهم وإجراء الإسعافات والعلاجات اللازمة لهم.وترحم الوالي والوفد المرافق على الموتى.
وتتزايد الحوادث المرورية بإستمرار على طرق المرور السريع الرابطه بين العاصمة والولايات المختلفة.
وتتصل الخرطوم بشبكة طرق رديئة مع بعض المدن الرئيسة تفتقر للعلامات الإرشادية، كما انها طرق مفتوحة ما يعرض سالكيها لمخاطر عظيمة.
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