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مصرع وإصابة 4 معدنين إثر انهيار منجم بشمال دارفور

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الفاشر 17 يونيو 2017 - لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين على نحو متفاوت السبت، إثر إنهيار بئر للتنقيب الأهلي عن الذهب، بمنطقة "أم عجاجة " التابعة لمحلية مليط بولاية شمال دارفور.

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التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وقال أحد أقرباء المتوفي يدعي سليمان أحمد آدم لـ(سودان تربيون ) ، إن البئر انهار فجأة أثناء تواجد اربعة من المعدنين داخله.

وأضاف " ابن خالي يدعي سيف الدين ابراهيم بشير، لقى مصرعه جراء الإنهيار ونقل بقيه المصابين الي مستشفي الفاشر لتلقي العلاج ".

وتنتشر في السودان مناطق التعدين العشوائي عن الذهب التى يقوم بها الأهالي دون عناية كبيرة من الدولة.

وتكررت حوادث انهيار مناجم الذهب في مناطق مختلفة في السودان راح ضحيتها الكثير من المعدنيين .



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