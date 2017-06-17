مصرع وإصابة 4 معدنين إثر انهيار منجم بشمال دارفور

الفاشر 17 يونيو 2017 - لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين على نحو متفاوت السبت، إثر إنهيار بئر للتنقيب الأهلي عن الذهب، بمنطقة "أم عجاجة " التابعة لمحلية مليط بولاية شمال دارفور.
- التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين
وقال أحد أقرباء المتوفي يدعي سليمان أحمد آدم لـ(سودان تربيون ) ، إن البئر انهار فجأة أثناء تواجد اربعة من المعدنين داخله.
وأضاف " ابن خالي يدعي سيف الدين ابراهيم بشير، لقى مصرعه جراء الإنهيار ونقل بقيه المصابين الي مستشفي الفاشر لتلقي العلاج ".
وتنتشر في السودان مناطق التعدين العشوائي عن الذهب التى يقوم بها الأهالي دون عناية كبيرة من الدولة.
وتكررت حوادث انهيار مناجم الذهب في مناطق مختلفة في السودان راح ضحيتها الكثير من المعدنيين .
أخر الآراءإنها أزمة السودان وليست أزمة الخليج 2017-06-15 15:09:53 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com نشبت الأسبوع الماضي أزمة عميقة وغير مسبوقة بين دولة قطر من جانب وعدد من دول الخليج بقيادة السعودية والإمارات ومعهم مصر من جانب آخر، وقد أدت تلك الأزمة لقطع العلاقات الدبلوماسية (...)
تجدد المواعظ والعبر... مما استجد بين السعودية وقطر 2017-06-15 14:55:29 د. غازي صلاح الدين العتباني ـ رئيس حركة الإصلاح الآن من بين جميع الأحداث التي حوتها الأعوام المائة الأخيرة، تطل حادثة المواجهة بين السعودية وقطر من موقع متقدم. مائة عام تتصدرها مقايضات بريطانيا وفرنسا على جثة العالم (...)
لا تحاربوا الصوفية فهي من ممسكات اهل السودان ومنجاته من التطرف 2017-06-11 23:24:42 عمار عوض ازمة مكتومة بين الحكومة السودانية وعموم المتصوفة وكبريات البيوت الصوفية في عموم بلاد النيلين التي يعد التصوف اخر "ممسكات اهل السودان " ؛وبعد ان استمرأت الحكومة تمزيق الاحزاب السياسية وسعت في شقها حتى اتى عليها (...)
المزيد