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مقتل وإصابة 7 معدنين سودانيين في هجوم نفذه مسلحون بتشاد

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الجنينة 25 يناير 2018 ـ لقي معدن سوداني مصرعه وأصيب ستة آخرين من دارفور في هجوم مسلح شنته مليشيات قبلية على متن سيارات ذات دفع رباعي مزودة بأسلحة ثقيلة، على منجم "33" شمالي تشاد.

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التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وأفاد المعدن محي الدين أحمد آدم من أبناء ولاية غرب دارفور في اتصال هاتفي مع "سودان تربيون"، الخميس، أن المليشيات التي هاجمت المنجم قبلية وظلت تمنع المعدنين وتناهض عمليات التنقيب عن الذهب في مناطقها القريبة من الحدود الليبية.

وأكد أن المصابين تم نقلهم إلى ليبيا لتلقي العلاج، وقال إن "المليشات هربت بعد تنفيذ هجومها بينما قام المعدنين باسعاف المصابين الى دولة ليبيا".

وفي ديسمبر من العام الماضي لقي أكثر من 8 معدنين من السودان على الأقل مصرعهم وأسر آخرون ـ معظمهم من ولاية شمال دارفور ـ في الحدود بين دولتي تشاد وليبيا جراء هجوم نفذه مسلحون على منجم (كروري) المشهور للذهب.

وينشط المئات من المعدنين السودانيين في التنقيب الأهلي عن الذهب في مناجم واقعة بالمنطقة الحدودية بين تشاد وليبيا.

كما تشهد غرب أفريقيا حركة دؤوبة وتنقُل للمواطنين بين دول المنطقة للعمل في مناجم الذهب وهو ما يعرضهم لمخاطر مليشيات مسلحة في مناطق التعدين الأهلي.



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