مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث سير بجنوب دارفور

نيالا 18 فبراير 2018 ـ لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بجراح خطرة في حادث سير بولاية جنوب دارفور يوم الأحد.
وقال احد ذوي القتلى ويدعى محمد ابراهيم عمر إن أربعة من أفراد أسرته لقوا حتفهم في الحال بالاضافة الى إصابة 5 آخرين في حادث مروري في الطريق الرابط بين مدينة نيالا عاصمة الولاية ومحلية عد الفرسان 80 كلم غرب العاصمة.
وأشار إبراهيم الى أن المصابين الخمس تم نقلهم الى مستشفى نيالا التعليمي لتلقي العلاج.
وأضاف أن سبب الحادث بحسب شرطة المرور بنيالا نتيجة للسرعة الزائدة مع محاولة السائق تخطي سيارة أخرى كانت في ذات الطريق.
يشار الى أن العديد من الحوادث المرورية بالولاية نتيجة لرداءة الطرق.
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