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مصرع والي القضارف وخمسة من مرافقيه إثر انفجار مروحية قرب الحدود الاثيوبية

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الخرطوم 9 ديسمبر 2018- لقى ستة أشخاص مصرعهم بينهم والي القضارف الواقعة شرقي السودان، الأحد إثر انفجار مروحية كانت تقلهم بالقرب من الحدود الإثيوبية، بينما نجا آخرون من الحادث.

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والي ولاية القضارف ميرغني صالح

ووقع الحادث في منطقة القلابات الحدودية عندما كان الوالي ولجنته الأمنية يواصلون جولة بدأت يوم السبت في محليات الولاية الحدودية.

وانفجرت المروحية أثناء محاولة طاقمها الهبوط بها في المنطقة دون أن تعرف حتى اللحظة أسباب الانفجار.

وقال امين عام حكومة القضارف عبد المنعم احمد بلة في تصريحات صحفية إن الحادث أودى بحياة كل من الوالي ميرغني صالح ووزير الانتاج والموارد الاقتصادية عمر محمد إبراهيم، والعميد ركن قائد ثاني يوسف الطيب والعميد شرطة النور احمد عثمان نائب مدير شرطة ولاية القضارف وصلاح الخبير منسق الشريط الحدودي بولاية القضارف ومجدي حسن النور مدير مكتب الوالي والرائد الريح محي الدين مدير. الاستخبارات بالولاية.

وأفاد بإن آخرين أصيبوا جراء الحادث وجرى نقلهم لمستشفي القضارف لتلقي العلاج.

وقال مراسل (الشروق) إن الناجين من الحادث هم: مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف وإثنين آخرين.

وأشار إلى أن حكومة ولاية القضارف بدأت في تلقي العزاء في المتوفين بمنزل الوالي بمدينة القضارف.



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