مصرع 10 مسافرين في حادث سير على طريق (الخرطوم ـ ربك)

الخرطوم 12 أكتوبر 2018 ـ لقي 10 مسافرين مصرعهم وأصيب 21 آخرون في حادث سير على طريق "الخرطوم ـ ربك" القومي، مساء الخميس، إثر تصادم بصين سفريين بالقرب من تقاطع سكر النيل الأبيض.

حادث سير على طريق عطبرة ـ بورتسودان (الخميس 9 يونيو 2016)

وتربط شبكة طرق متهالكة وذات مسار أحادي بين العاصمة الخرطوم وبقية المدن، ما يساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير في البلاد، وتحصي الداخلية مصرع نحو ألفي شخص سنوياً بسبب حوادث السير في السودان.

وقال مدير شرطة ولاية النيل الأبيض، إن الحادث وقع نتيجة تصادم بين بص سياحي سفري قادم من الخرطوم متجه للفاشر يتبع لشركة "روتينا" وبص "ايرتاون" قادم من الجزيرة أبا متجه للخرطوم بسبب التخطي الخاطي ما أدى لإنقلاب البص "ايرتاون" وتلف الأجزاء الأمامية من البص "روتينا".

وأكد مدير شرطة الولاية لوكالة السودان للأنباء أن الحادث أدى لوفاة 10 أشخاص في الحال وإصابة 21 آخرين، وتم اسعاف المصابين لمستشفى الدويم.

وبحسب نائب المدير العام لوزارة الصحة بولاية النيل الأبيض يعقوب أحمد فإن المصابين تلقوا الاسعافات والعلاج من قبل أطباء مستشفى الدويم بمشاركة اختصاصي الجراحة والعظام والطاقم الطبي والاداري لمستشفى الدويم.

وأشار إلى أنه تم تحويل ست من الحالات للخرطوم حالة احدهم خطيرة.