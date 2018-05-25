مصرع 10 مهاجرين سودانيين في حادث سير بليبيا

الخرطوم 25 مايو 2018 ـ لقي 10 مهاجرين سودانيين مصرعهم في حادث سير بين مدينتي جالو وأجدابيا بليبيا، وتم نقل 11 آخرين للمستشفى، إصابة بعضهم خطرة.

جثامين سودانيين في مستشفى الجلاء في بنغازي ـ مايو 2018

وأبلغ مسؤول برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا، مالك محمد صالح "سودان تربيون" أن شاحنة تقل 21 مهاجرا غير شرعي من السودان تعرضت للإنقلاب على طريق "جالو ـ أجدابيا".

وأكد صالح مصرع 10 من الركاب على الفور بينما تم نقل 11 مصابا ـ إصابة بعضهم بالغة ـ إلى مستشفى الجلاء في بنغازي، مشيرا إلى أن كل من الفاتح عمر سليمان من منطقة "الدبيبات" وسعيد عبد الله محمد أحمد من "المناقل" غادرا المشفى لاستقرار حالتهما الصحية.

وأجرى أعضاء الجالية بمدينة أجدابيا إجراءات نقل الموتى واستقبال المصابين والاتصال بالقنصلية السودانية في مدينة البيضاء حيث حضر مندوب من القنصلية إلى مستشفى الجلاء ببنغازي لإتمام الإجراءات والمتابعة.

وتم موارة الجثامين الثرى، يوم الجمعة، عدا جثمان واحد من قبيلة البني حسين في دارفور، لم يتم التعرف على هويته.

وفيما يلي تورد "سودان تربيون" أسماء المتوفين:

محمد العجب أحمد الطاهر (الجزيرة)، عبد الوهاب محمد دفع الله (شرق الجزيرة)، محمد إبراهيم علي محمد (شرق الجزيرة)، حسن عماد حسب الرسول (ود السيد غرب)، بشرى ضو البيت فضل الله (الدبيبات)، بدر التمام حمد بله موسى (شرق الجزيرة ـ تمبول)، بابكر محمد أحمد (كردفان)، علي عبد الجليل كنانة (24 القرشي)، سعيد عبده كنانة (24 القرشي) وأحمد (غرب دارفور).