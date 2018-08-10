مصرع 11 من الحجيج السوداني في حادث سير شمالي البلاد

الخرطوم 10 أغسطس 2018 ـ لقي 11 من الحجيج السوداني، الجمعة، مصرعهم في حادث سير على طريق "الخرطوم ـ بورتسودان" أثناء تفويجهم للسفر عبر ميناء سواكن البحري.
- حادث سير يسفر عن مصرع حجاج عند الهودي بولاية نهر النيل ـ 10 أغسطس 2018
وأدى اصطدام بص سفري يقل الحجاج بشاحنة في الاتجاه المعاكس إلى وفاة حجاج من محليتي شندي والمتمة بولاية نهر النيل بمن فيهم أمير الفوج، فضلا عن وفاة مضيف البص.
ووقع الحادث ـ بحسب شهود عيان لـ "سودان تربيون" ـ عند منطقة "الهودي" على بعد حوالي 15 كلم شرقي مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل. وجرى نقل الجثث و28 مصابا، إثنان منهم في حالة حرجة، إلى مستشفى عطبرة التعليمي.
وتفقد عدد من أعضاء حكومة ولاية نهر النيل إجراءات إسعاف المصابين بالمستشفى برئاسة نائب الوالي، زير الصحة الأمين النص، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والإرشاد انتصار محمد علي.
وفيما يلي اسماء المتوفين: آمنة سعيد، عبد المنعم علي عمر، صابر عيسى، محمد التوم الجزولي، علي محمد، منصور عثمان "أمير الفوج"، عيسى محمد حماد، عبد الحميد العوض، خالدة ميرغني، حسن حميد حسن وحسن حامد.
وتربط شبكة طرق متهالكة وذات مسار أحادي بين العاصمة الخرطوم وبقية المدن، ما يساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير في البلاد.
وتحصي وزارة الداخلية مصرع نحو ألفي شخص سنوياً بسبب حوادث السير في السودان.
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