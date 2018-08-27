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مصرع 16 من أسرة واحدة في حادث مروع بطريق الانقاذ الغربي

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الفاشر 27 أغسطس 2018- لقى 16 شخص من أسرة واحدة مصرعهم فجر الاثنين، اثر حادث مروري وقع بطريق الإنقاذ الغربي الى الشرق من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بينما نجا طفل صغير بحياته.

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واجهة البص السياحي الذي تسبب في الحادث الأليم (سونا)

ووقع الحادث بعد اصطدام (بص) سياحي كان قادما من العاصمة الخرطوم بعربة (بوكس) كانت قادمة من الاتجاه الآخر تحمل أفراد العائلة بعد مشاركتهم في مناسبة اجتماعية بالفاشر في طريقهم الى مدينة (أم كدادة).

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن شهود عيان أن البص خرج عن مساره واصطدم بالعربة الصغيرة التي اندفعت بقوة خارج الطريق وانخلع إثر ذلك الصندوق الخلفي الذي كان يحمل الركاب ما أدى لوفاة 16 في الحال تمزقت أجساد بعضهم الى أشلاء، وأصيب أربعة بينهن حالة خطيرة، بينما نجا طفل رضيع لا يتجاوز العام.

وشيعت مدينة الفاشر الضحايا ظهر الاثنين في موكب كبير تقدمه الوالي الشريف محمود الذي نعى الضحايا ونقل تعازيه ومواساته لأسرهم.

وفيما يلي أسماء المتوفون في الحادث:

أبوبكر عبد الحفيظ أبوبكرـ2/أبو هريرة عبد الحفيظ أبوبكر،3/أبو هريرة إبراهيم أحمد جمعة 4/ندى عبد الله محمد جمعة 5/تغريد عبد الله محمد جمعة 6/منى هارون محمد أحمد،7/حافظ حسين محمود 8/هويدا حسين محمود 9/إقبال حسين محمود10/عرفة عبد الله مصطفى 11/إسراء علي محمود 12/رضية سعد الدين محمود 13/عاصم عبد الكريم محمد 14/سليمان أحمد من الفاشر 15/عاصم عبد الله آدم /الفاشر 16/عبد الرازق بركة سالم /سائق البوكس.

الجرحى: -1/إسراء عبد الحفيظ أبوبكر 2/عائشة أبكر سكر3/رقية موسى محمد كوكو



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