مصرع 17 معدنا في إنهيار منجم ذهب بشمال السودان

الفاشر 1 فبراير 2018 ـ أدى انهيار منجم للتعدين الأهلي بشمال السودان على العشرات من المعدنين، وتم انتشال جثث 17 قتيلا ومصابين إثنين تم إسعافهم إلى مستشفى عطبرة بولاية نهر النيل.

وقال أحد اقرباء القتلى من ولاية شمال دارفور يدعى أحمد آدم لـ "سودان تربيون" إن المنجم يقع على طريق بورتسودان بالقرب من مدينة هيا، وزاد "هذا المنجم يقع بالضبط في طريق (هيا ـ بورسودان) عند طلمبة (الحدير) على خط أنابيب النفط جنوب النقعة و صاحبه يدعى عبد العزيز من ولاية القضارف".

وأضاف "وقع انهيار كامل للمنجم يوم الثلاثاء وبداخله العشرات معظمهم من أبناء دارفور وتم إخراج إثنين منهم حالتهم الصحية متأخرة أسعفوا الى مستشفى عطبرة".

وأفاد أن عمليات البحث عن الآخرين ما زالت جارية وحتى الآن تم انتشال 17 معدنا.

ومع انتشار التنقيب الأهلي عن الذهب في أغلب ولايات السودان باتت حوادث انهيار المناجم على المعدنين التقليديين عن المعدن النفيس أمرا مألوفا في ظل غياب أدوات وإجراءات السلامة.