مصرع 17 معدنا في إنهيار منجم ذهب بشمال السودان

الفاشر 1 فبراير 2018 ـ أدى انهيار منجم للتعدين الأهلي بشمال السودان على العشرات من المعدنين، وتم انتشال جثث 17 قتيلا ومصابين إثنين تم إسعافهم إلى مستشفى عطبرة بولاية نهر النيل.
وقال أحد اقرباء القتلى من ولاية شمال دارفور يدعى أحمد آدم لـ "سودان تربيون" إن المنجم يقع على طريق بورتسودان بالقرب من مدينة هيا، وزاد "هذا المنجم يقع بالضبط في طريق (هيا ـ بورسودان) عند طلمبة (الحدير) على خط أنابيب النفط جنوب النقعة و صاحبه يدعى عبد العزيز من ولاية القضارف".
وأضاف "وقع انهيار كامل للمنجم يوم الثلاثاء وبداخله العشرات معظمهم من أبناء دارفور وتم إخراج إثنين منهم حالتهم الصحية متأخرة أسعفوا الى مستشفى عطبرة".
وأفاد أن عمليات البحث عن الآخرين ما زالت جارية وحتى الآن تم انتشال 17 معدنا.
ومع انتشار التنقيب الأهلي عن الذهب في أغلب ولايات السودان باتت حوادث انهيار المناجم على المعدنين التقليديين عن المعدن النفيس أمرا مألوفا في ظل غياب أدوات وإجراءات السلامة.
أخر الآراءفي مسيرة الخلاص الوطني 2018-02-01 20:37:08 بقلم : سلمى التجاني قبل أن ينقضي يناير كانت ثورة الشعب ترسِّخ خطواتها في طريق الخلاص ، لذلك جاءت مسيرة الخلاص الوطني الكبرى أمس كتجربةٍ أكثر تطوراً لحراك السادس عشر والسابع عشر من يناير بولاية الخرطوم ، وإمتداد لمظاهرات (...)
الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)
مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)
المزيد