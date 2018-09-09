مصرع 19 شخصا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان

جوبا 9 سبتمبر 2018- لقي 19 شخصا مصرعهم، كما نجا ثلاثة آخرين بمدينة يرول الواقعة في أواسط دولة جنوب السودان، نتيجة لانحراف الطائرة التي كانت تقلهم وسقوطها في النهر المحاذي للمطار.

حطام الطائرة التي انزلقت في إحدى بحيرات جنوب السودان 9 سبتمبر 2018

وقال وزير الإعلام بولاية يرول آبل تعبان، في تصريحات هاتفية للأناضول، إن الطائرة المدنية التي كانت تقل 22 من الركاب، انحرفت في حوالي الساعة التاسعة صباحا نحو النهر عند هبوطها على المدرج الترابي للمدينة نتيجة لانخفاض مستوى الرؤيا".

وأضاف أن الحادث "تسبب في مقتل 19 من ركاب الطائرة، ونجاة 3 فقط بينهم مساعد الطيار، وطفل وشخص آخر".

وأوضح تعبان أن الطائرة تم استئجارها من قبل شركة وطنية تدعى ساوث ويست، لتشغيلها في نقل الركاب من العاصمة جوبا إلى مدينة يرول".

وأشار المسئول الحكومي أنهم سينتظرون هيئة الطيران المدني للتقصي حول أسباب الحادث".

وأفاد أنهم تمكنوا من انتشال جميع الجثث من النهر باستخدام مراكب الصيادين المتواجدين هناك.

وقال وزير الزراعة والغابات بولاية البحيرات الغربية سبت أجوك،في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك “سقطت طائرة ركاب خاصة تابعة لشركة ساوث واستون، بمدينة يرول، عاصمة ولاية البحيرات الشرقية وعلى متنها 22 راكبا”، موضحا “نجاة 3 ركاب، بينهم طفلة ورجل مسن، وقائد الطائرة وهو في حالة خطرة”.

وأضاف أجوك “من بين الضحايا ضابط في الجيش الحكومي برتبة مقدم، ومطران أسقفية مدينة يرول”، واضاف “الطائرة أقلعت من مطار جوبا وكانت في طريقها لمطار يرول الذي يبعد 40 دقيقة، قبل أن تسقط في إحدى البحيرات بالمدينة”.

واستبعد المسؤول بجنوب السودان أن يكون سقوط الطائرة بفعل فاعل، قائلا “صباح اليوم كانت الرؤية غير واضحة في أجواء ولاية البحيرات الشرقية، بسبب وجود ضباب كثيف، ويمكن أن يكون الحادث بسبب عطل فني بالطائرة”،

وأوضح أن “ذات الطائرة، كانت تعطلت أجنحتها الأسبوع الماضي، بمطار مدينة بور وتم إصلاحها”.