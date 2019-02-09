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مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية إثيوبية في بلدة أبيي

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الخرطوم 9 فبراير 2019- لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجراح متفاوتة السبت إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الإثيوبي في بلدة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

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جندي اممي في ابيي

ووقع الحادث داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) بعد ظهر السبت، دون أن يتم الكشف عن أسبابه.

وكانت المروحية من طراز (MI-8) تقوم بعملية روتينية لنقل الجنود الإثيوبيين من كادقلي إلى أبيي عندما تحطمت، وقتل ثلاث من طاقمها.

وابدى رئيس البعثة بالإنابة وقائد القوة الجنرال جبري أدهانا وولدزغو حزنه للحادث الذي أودى بحياة 3 من أفراد الطاقم، قائلا إن تحقيقات تجرى لمعرفة أسباب تحطم الطائرة مرسلا تعازيه لأسر الضحايا.

وبحسب بيان من (يونيسفا) حصلت عليه (سودان تربيون) فإن المروحية كانت تقل 23 شخصا وأن ثلاث من الجرحى في حالة حرجة جرى نقلهم الى كادقلي تمهيدا لترحيلهم الى أديس أبابا بينما يتلقى بقية المصابين العلاج في مستشفى البعثة بابيي.

وأثنى الجنرال غبري على أفراد القوة الأمنية المؤقتة الذين تعاملوا مع الحادث بسرعة وساعدوا في إجلاء الركاب لافتا الى أن أرقام الضحايا كان يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وتقوم إثيوبيا، وهي الدولة الوحيدة المساهمة بقوات في "يونيسفا"، بتوزيع جنودها من كادقلي إلى مواقع مختلفة في منطقة أبيي.

وينتشر 500 4 جندي في الميدان لدعم جهود القوة الأمنية المؤقتة لضمان السلام والأمن في البلدة الغنية بالنفط.



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