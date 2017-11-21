مصرع 3 أشخاص واصابة 5 في حادث مروري بنيالا

نيالا 21نوفمبر 2017- لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بجراح بالغة اثر حادث مروري بنيالا عاصمة جنوب دارفور.
وقال شهود عيان لـ "سودان تربيون" الثلاثاء إن ثلاث سيارات اصطدمت مع بعضها اثناء تخطي احداها في تقاطع شارع المطار بنيالا مما ادى الى وقوع الحادث.
واضاف الشهود ان اثنين من المصابين لفظا انفاسهما الاخيرة في الحال بينما فارق الثالث الحياة بعد نقله الي المستشفى مع خمسة اخرين.
وأفاد مصدر مسؤول بشرطة المرور في نيالا بازدياد حوادث المرور بشكل مخيف بعد التدفق الكبير للسيارات غير المقننة التي تجوب شوارع المدينة دون رقيب.
ولفت الى ان هذه السيارات تشكل السبب الاساسي في الحوادث المرورية حيث ان قانون المرور معطل تماما تجاهها.
ولفت الى ان شرطة المرور ليس لديها سلطة لتوقيف قائدي هذا النوع من المركبات لأن معظم قائديها من جهات عسكرية لا تنصاع للقانون.
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