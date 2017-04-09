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مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين في حادث مروري بالفاشر

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الفاشر 9 أبريل 2017 - لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرين إثر اصطدام بص (نيسان ) كان يقل نحو خمسين راكبا بمبنى سكني المباني في أحد أحياء الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

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البص السفرى مصطدما بمبنى سكني في الفاشر..صورة لـ(سودان تربيون)

وافاد شهود عيان (سودان تربيون ) أن البص السفري احتك بسقف المبنى مما أدى إلى نحر أعناق أربعة من الركاب، وإصابة العشرات عند مدخل سوق المواشي.

وقال مصدر شرطي فضل حجب اسمه لـ(سودان تربيون ) إن السرعة الزائدة للسائق تسببت في الحادثة، وأضاف "عند انعطافه بالطريق المؤدي لسوق االمواشي ،حاول تفادي عربة صغيرة لكنه فقد التوازن واصطدم بأحد المباني السكنية وانقلب على جانبه".

وأضاف "كان هناك عدد من الركاب في الجزء العلوي للبص واحتكوا بسقف المبنى ومات إثر ذلك أربعة أشخاص ".

وأكد الدكتور علي آدم احد أطباء مستشفي الفاشر لـ"سودان تربيون "وصول الجثامين الأربعة لمشرحة المستشفى علاوة علي المصابين لتلقي العلاج .



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