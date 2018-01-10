مصرع 4 جنود في اشتباكات جديدة خارج جوبا

جوبا 10 يناير 2018- أعلنت المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار مقتل ما لا يقل عن اربعة جنود تابعين للحكومة في اشتباكات جديدة وقعت خارج العاصمة جوبا الثلاثاء.

جنود من الجيش الشعبي في جوبا ..صورة تعود للعام 2013 (رويترز)

وقالت حركة التمرد ان قوات حكومية في سيارتين هاجمت موقعها في ونوليت، وهي منطقة تقع على بعد حوالي 10 كم من العاصمة جوبا.

واتهم نائب المتحدث باسم المعارضة لام بول غابرييل حكومة جوبا بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 21 ديسمبر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال مسؤول حركة مشار في بيان الثلاثاء " الهجوم دليل واضح على ان سلفا كير ليس لديه أي نية لاحترام وقف الاعمال العدائية الموقع". واضاف ان اثنين من قوات المعارضة المسلحة لقيا مصرعهما في الهجوم.

واندلع إطلاق نار كثيف في جوبا عندما تعرضت مواقع عسكرية في منطقتي كوبري هابوبا وليمون غابا للهجوم في الساعة 10 مساء، مما أجبر المدنيين على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان في أجزاء من المدينة.

وأجرت الحكومة الجمعة الماضية اجراءات امنية مشددة بعد ان داهمت قوات المعارضة المسلحة الموالية لمشار جوبا الخميس مما تسبب في حالة من الذعر واجبر السلطات على فرض اجراءات صارمة.

وقال الكولونيل تشان قرنق، مسؤول متمرد يقف في صف مشار، في تصريحات لـ (سودان تربيون) الجمعة ان قواته هاجمت مواقع الحكومة ليلة الخميس لان الحكومة لم تكن مستعدة لتنفيذ وقف إطلاق النار.