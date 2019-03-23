مصرع 8 أطفال إثر انفجار قنبلة غرب العاصمة السودانية

الخرطوم 23 مارس 2019- لقى 8 أطفال مصرعهم السبت ، غرب العاصمة السودانية إثر انفجار قنبلة جلبوها من منطقة كانت تجرى فيها تدريبات عسكرية قبل عدة أسابيع.
ووقع الحادث المروع الذي راح ضحيته أربعة أشقاء من أسرتين علاوة على 4 آخرين في منطقة الفتح بأم درمان.
وأفادت معلومات متطابقة أن الانفجار وقع لدى محاولة الاطفال تفكيك العبوة والاستفادة من النحاس الموجود فيها للبيع، بعد ان جلبوها من منطقة قريبة شهدت تدريبات لقوات الجيش السوداني قبل نحو 4 أسابيع.
ونقل شهود ان سبعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-11 عام تطايرت أشلاءهم من فرط قوة الانفجار بينما توفى الثامن بعد وقت وجيز.
وتتكرر بين الفينة والأخرى حوادث مقتل الأطفال بسبب انفجار القنابل ومخلفات الحرب.
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