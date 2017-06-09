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مصرع 9 أشخاص في حريق بمخيم نازحين في شمال دارفور

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الفاشر 9 يونيو 2017 ـ لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين إثر اندلاع حريق، الجمعة، بمعسكر "سلك" للنازحين بمنطقة كورما، 50 كلم شمال غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

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نازحون من شرق دارفور يحملون مساعدات انسانية بعد وصولهم إلى معسكر زمزم في 22 مايو 2013

وأفاد أحد شيوخ المنطقة، يدعى أحمد عبد الله "سودان تربيون"، أن الحريق اشتعل في كل المواقع في معسكر "سلك" بمنطقه كورما ما أدى إلى وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة.

وتابع: "هذا المعسكر شهد حريق مماثل الشهر الماضي ومرتين في الأعوام الماضية ولا نستبعد أن يكون هناك أيادي تريد تجفيف المخيم من النازحين".

وفي فبراير الماضي قضى حريق بإحدى أحياء محلية اللعيت شمال شرق الفاشر على أكثر من 25 منزلا ومحاصيل زراعية من دون أن يخلف خسائر في الأرواح.

كما شب حريق في احدى قرى "فتا برنو" بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور أواخر يناير الماضي وقضى على 25 منزلا بالكامل.

وتتكرر الحرائق بقرى شمال دارفور مع دخول فصل الصيف أو كثرة الرياح، ولا توجد في محليات الولاية البالغة 18 محلية أي سيارات إطفاء أو إدارات للدفاع المدني، حيث تقتصر الخدمة على عاصمة الولاية الفاشر فقط.



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