مصر تؤكد حرصها على استقرار دولة جنوب السودان

نيويورك ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بنظيره الجنوب سوداني أوت دينق أكويل استعداد حكومته لضمان استقرار الدولة الوليدة.

السيسي وسلفاكير ـ القاهرة يناير 2017

وناقش الطرفان أثناء اجتماعهما على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري أكد اهتمام مصر بتعزيز علاقتها بجنوب السودان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحديد وتلبية احتياجاتها في مجال بناء القدرات بمساعدة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. في أفريقيا.

كما أعرب الدبلوماسي المصري عن استياء القاهرة من المفاوضات المطولة حول سد النهضة الإثيوبي وأكد أن المفاوضات مهمة للتوصل إلى اتفاق عادل يحمي حقوق المياه ويخدم مصالح مصر والسودان. واثيوبيا.

وفي يناير من هذا العام، زار رئيس جنوب السودان كير القاهرة وأطلع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق السلام الموقع بين الأطراف المتحاربة في البلاد.

ووقعت أطراف جنوب السودان المتحاربة في سبتمبر 2018 اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين.

وقال بيان لوزير الخارجية المصري في وقت زيارة كير إن الزعيمين ناقشا تطوير التعاون بين البلدين والتطورات السياسية والأمنية في جنوب السودان.

وقال شكري إن مصر ستدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وفي نوفمبر 2017 رعت مصر توقيع إعلان لتوحيد فصيلين مختلفين من الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان.

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان عن السودان 2011.