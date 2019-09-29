 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 29 أيلول (سبتمبر) 2019

مصر تؤكد حرصها على استقرار دولة جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

نيويورك ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بنظيره الجنوب سوداني أوت دينق أكويل استعداد حكومته لضمان استقرار الدولة الوليدة.

JPEG - 16.4 كيلوبايت
السيسي وسلفاكير ـ القاهرة يناير 2017

وناقش الطرفان أثناء اجتماعهما على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري أكد اهتمام مصر بتعزيز علاقتها بجنوب السودان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحديد وتلبية احتياجاتها في مجال بناء القدرات بمساعدة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. في أفريقيا.

كما أعرب الدبلوماسي المصري عن استياء القاهرة من المفاوضات المطولة حول سد النهضة الإثيوبي وأكد أن المفاوضات مهمة للتوصل إلى اتفاق عادل يحمي حقوق المياه ويخدم مصالح مصر والسودان. واثيوبيا.

وفي يناير من هذا العام، زار رئيس جنوب السودان كير القاهرة وأطلع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق السلام الموقع بين الأطراف المتحاربة في البلاد.

ووقعت أطراف جنوب السودان المتحاربة في سبتمبر 2018 اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين.

وقال بيان لوزير الخارجية المصري في وقت زيارة كير إن الزعيمين ناقشا تطوير التعاون بين البلدين والتطورات السياسية والأمنية في جنوب السودان.

وقال شكري إن مصر ستدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وفي نوفمبر 2017 رعت مصر توقيع إعلان لتوحيد فصيلين مختلفين من الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان.

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان عن السودان 2011.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

للثورة خندق واحد 2019-09-29 21:14:42 بقلم : محمد عتيق قوى الثورة المضادة من أهل الحركة الإسلاموية وحلفائهم تنتشر في كل مكان ومرفق ؛ من مراكز توزيع الدقيق والمخابز إلى مواقف المواصلات ووسائلها ، ومن مراكز توزيع الكهرباء إلى محطات المياه ، من أرفف الدواء (...)

الثورة والثورة المضادة 2019-09-27 20:18:29 بقلم : ياسر عرمان آن للسودان ان يحل قضاياه بالجملة لا بالقطاعي وعبر منظور شامل فمنذ ( ٣٦ ) عاماً حينما كان الدكتور جون قرنق يدلي بالتصريحات ويحاضر ويحارب آتى برؤية باهرة ، رؤية السودان الجديد وقال إن مشكلة الجنوب هي مشكلة (...)

أيها الرئيس ترامب، تحرك الآن لمنح الديمقراطية فرصة في السودان 2019-09-26 21:06:56 بقلم : جيمي كارتر شرّعت إطاحة الشعب السوداني بحكومته السابقة الأبواب أمام فرص جديدة لتحقيق الديمقراطية والسلام والتنمية الاقتصادية في البلاد. ولكن ما زالت المرحلة الانتقالية في السودان هشة ولا بد لها من الحصول على الدعم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.