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مصر تبدأ مشروع الربط الكهربائي مع السودان في ديسمبر المقبل

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الخرطوم 23 سبتمبر 2018- أعلنت وزارة الكهرباء المصرية تفاصيل جديدة بشأن مشروع خط الربط الكهربائي مع السودان، بقدرة 300 ميغاوات في المرحلة الأولى.

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مباحثات فنية في الخرطوم للربط الكهربائي بين السودان ومصر

وقال المتحدث باسم الوزارة أيمن حمزة، إن المشروع الذي سيبدأ تشغيله في ديسمبر المقبل، يمهد لربط مصر مع أفريقيا بشبكة كهربائية واحدة.

وأضاف حمزة أن الحكومة المصرية حريصة على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن قدرة مرحلته الثانية ستصل إلى 3 آلاف ميغاوات.

ووصف المشروع بأنه “سيعد نقطة انطلاق لمصر للربط مع باقي دول أفريقيا وتقديم ما يحتاجونه من الكهرباء”، مشددا على أن “الخدمة التي ستصل إلى السودان ستكون بأعلى جودة وفقا للمعايير الدولية، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتابع: “الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في وضع القواعد الخرسانية لخطوط نقل الكهرباء، وتم البدء أيضا في شد الموصلات الكهربائية الخاصة بخط الربط”.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، المصرية فإن التكلفة الاستثمارية التي تتحملها مصر للمشروع تبلغ نحو 56 مليون دولار، في حين يتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضه.



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