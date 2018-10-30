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مصر تتعهد بدعم تنفيذ السلام في جنوب السودان

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القاهرة 30 أكتوبر 2018 ـ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للسلام في جنوب السودان وتعهد بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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السيسي وسلفاكير ـ القاهرة يناير 2017

وأجرى السيسي اتصالا هاتفيا الأحد، مع نظيره في جنوب السودان سلفا كير لمناقشة العلاقات الثنائية حيث بدأ جنوب السودان تنفيذ اتفاقية السلام بعد حرب أهلية دامت خمس سنوات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريحات صحفية "أكد الرئيس السيسي خلال مكالمته على دعم مصر للسلام في جنوب السودان في إطار اتفاقية السلام المنشطة بين الأطراف الجنوب سودانية".

كما أعرب السيسي عن دعم مصر لمختلف الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية، وأكد دعم مصر لتنفيذ اتفاقية السلام وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي وتقديم المساعدة والدعم الفني لجنوب السودان بحسب تصريحات المسؤول المصري.

ودعا سلفا كير جميع القادة الإقليميين الذين دعموا حكومته خلال الحرب ضد الجماعات المسلحة إلى جانب قادة الإيقاد.

وفي العام الماضي اتهمت المعارضة المسلحة في جنوب السودان وفريق خبراء الأمم المتحدة مصر بتزويد جيش جنوب السودان بالأسلحة.

وقال المسؤول المصري إن الرئيس سلفا كير من جانبه أعرب عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي، مشيدا بالدعم المصري لجنوب السودان وحرصه على استقرار الوضع في الدولة الوليدة.



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